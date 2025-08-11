Mỹ sẽ tăng cường đặc vụ FBI tuần tra ban đêm tại thủ đô Washington

Các đặc vụ FBI và nhân viên thực thi pháp luật liên bang đang đi tuần tra ở Washington (Ảnh: NPR).

Theo NYT, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang triển khai kế hoạch điều động 120 đặc vụ FBI tại thủ đô Washington tham gia các ca tuần tra ban đêm. Động thái này nằm trong chiến dịch mà ông Trump nhiều lần tuyên bố nhằm trấn áp tội phạm đường phố ở thủ đô Mỹ.

Phần lớn đặc vụ sẽ được điều động từ văn phòng FBI tại Washington, nhưng hiện chưa rõ liệu lực lượng này có cần bổ sung nhân sự từ các thành phố lân cận hay không. Người phát ngôn FBI xác nhận lực lượng sẽ góp phần “tăng cường sự hiện diện của cảnh sát liên bang”, nhưng từ chối bình luận chi tiết.

Thông tin được công bố chỉ vài ngày sau khi một quan chức cấp cao thuộc Ban Hiệu suất chính phủ bị tấn công trong vụ cướp xe bất thành, khiến Tổng thống Trump cảnh báo khả năng đặt Washington dưới quyền kiểm soát trực tiếp của liên bang.

Các số liệu gần đây cho thấy tỷ lệ tội phạm tại Washington có xu hướng giảm. Năm ngoái, tội phạm bạo lực ở Washington đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 thập niên và tiếp tục giảm thêm 26% từ đầu năm nay. Tuy nhiên, tình trạng phạm pháp ở thanh thiếu niên vẫn khiến chính quyền địa phương đau đầu.

Việc điều động đặc vụ FBI sang nhiệm vụ tuần tra không phải là mới dưới thời Tổng thống Trump. Trước đó, khoảng 900 đặc vụ trên khắp nước Mỹ đã được phân công tạm thời hỗ trợ công tác thực thi luật nhập cư.