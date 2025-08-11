Ông Trump tuyên bố triển khai Vệ binh Quốc gia tới thủ đô Washington

Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 11/8 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Donald Trump ngày 11/8 tuyên bố ông sẽ đặt Sở Cảnh sát Thủ đô Washington DC dưới sự kiểm soát của liên bang và triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia tới thành phố này. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết động thái này nhằm mục đích khôi phục trật tự tại thủ đô của Mỹ.

"Tôi chính thức viện dẫn điều 740 của Đạo luật Tự quản Đặc khu Columbia và đặt Sở Cảnh sát Thủ đô Washington DC dưới sự kiểm soát trực tiếp của liên bang", ông Trump phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng.

Tổng thống nói với các phóng viên rằng hành động của ông diễn ra khi "có điều gì đó ngoài tầm kiểm soát, nhưng chúng tôi sẽ nhanh chóng kiểm soát được, giống như chúng tôi đã làm ở biên giới phía Nam".

"Tôi sẽ triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia để giúp thiết lập lại luật pháp, trật tự và an toàn công cộng tại Washington DC, và họ sẽ được phép thực hiện nhiệm vụ của mình một cách đúng đắn", ông Trump nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ công bố kế hoạch để đưa thủ đô Washington DC “vĩ đại trở lại” và "chấm dứt tội phạm bạo lực" tại khu vực này.

"Washington DC sẽ được giải phóng hôm nay!", ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social vào sáng nay.

Theo các quan chức Mỹ, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Washington DC dự kiến sẽ hỗ trợ an ninh và an toàn cho lực lượng thực thi pháp luật, mặc dù nhiều thông tin chi tiết về hoạt động của lực lượng này vẫn chưa rõ ràng như vị trí triển khai ở đâu trên khắp thành phố, hệ thống chỉ huy và kiểm soát sẽ như thế nào và thời gian triển khai trong bao lâu.

Quan chức Mỹ tiết lộ dự kiến sẽ có khoảng 800 binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Washington DC được triển khai. Trong số các đơn vị trực thuộc của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Washington DC có một tiểu đoàn cảnh sát quân sự, được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo trì và hỗ trợ y tế, và một tiểu đoàn hỗ trợ hàng không.

Trong khi các đơn vị Vệ binh Quốc gia trên khắp nước Mỹ báo cáo với thống đốc bang của họ, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Washington DC thuộc thẩm quyền của tổng thống.

Ông Trump hôm 10/8 cam kết sẽ khiến những người vô gia cư ra khỏi thủ đô Washington DC và bỏ tù các tội phạm.

Trước đó trong tuần qua, ông Trump cũng cảnh báo triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia trong chiến dịch đối phó với hiện tượng mà ông gọi là "sự gia tăng tội phạm tại Washington".

Muriel Bowser, Thị trưởng Washington, hôm 10/8 khẳng định, thủ đô “không đang ghi nhận sự gia tăng tội phạm”.

Sở cảnh sát thành phố báo cáo tội phạm bạo lực trong 7 tháng đầu năm 2025 giảm 26% so với năm ngoái tại Washington, trong khi tội phạm tổng thể giảm khoảng 7%.