TPHCM lắng nghe chuyên gia góp ý đề án chuyển đổi xe điện

Văn phòng UBND TPHCM vừa truyền đạt chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND thành phố Bùi Xuân Cường liên quan đến các đề án chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải (GTVT) đang được xây dựng.

Theo đó, ông Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, hệ thống lại toàn bộ đề án liên quan đến kiểm soát phát thải trong lĩnh vực GTVT, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp trong thời gian tới.

TPHCM đang xây dựng đề án chuyển đổi xe xăng sang xe điện cho nhóm xe ôm công nghệ, shipper (Ảnh minh họa: Ngọc Tân).

Về đề án chuyển đổi xe máy xăng sang điện cho toàn bộ tài xế công nghệ và giao hàng tại TPHCM, Phó chủ tịch UBND thành phố giao Viện Nghiên cứu phát triển khẩn trương tổ chức các hội thảo chuyên đề để lắng nghe góp ý của chuyên gia, nhà khoa học…

Trong quá trình thực hiện, viện cần làm rõ cơ sở pháp lý, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện đối với từng chính sách cụ thể, hoàn chỉnh báo cáo, tham mưu UBND thành phố trong tháng 9.

Ông Bùi Xuân Cường cũng yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp đẩy nhanh tiến độ đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông giai đoạn 1, tham mưu UBND trình HĐND TPHCM ban hành nghị quyết quy định về lộ trình và chính sách chuyển đổi xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh.

Lãnh đạo UBND TPHCM đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính sách, hoàn thiện chuyên đề chuyển đổi giao thông xanh tại Côn Đảo, Cần Giờ trong tháng 9.

Trước đó, lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM đã nghe báo cáo cuối kỳ của liên danh tư vấn lập đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông tại TPHCM. Theo đề xuất của đơn vị tư vấn, TPHCM sẽ thiết lập vùng phát thải thấp (LEZ) tại khu trung tâm và từng bước hạn chế phương tiện không đạt chuẩn khí thải đi vào khu vực này.