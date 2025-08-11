Mới đây, Justin Bieber đã đăng bức ảnh chỉ diện nội y trắng và tạo dáng phản cảm. Bức ảnh nhanh chóng làm bùng nổ tranh cãi trên mạng xã hội, thu hút hơn 1,1 triệu lượt người tương tác và hơn 11.000 bình luận.

Bên cạnh đó, dáng vóc gầy gò của nam nghệ sĩ 31 tuổi cũng khiến người hâm mộ lo lắng. Theo nguồn tin của Page Six, ngôi sao ca nhạc dường như chưa thoát khỏi những bất ổn về tâm lý.

Bức ảnh của Justin Bieber hút 1,1 triệu lượt tương tác và hơn 11.000 bình luận từ người hâm mộ (Ảnh: Instagram).

Thời gian qua, anh có những phát ngôn gây tranh cãi, công khai cãi cọ với giới săn tin trên phố. Người thân cho biết, Justin Bieber có tính khí thất thường và cực đoan, khó kiểm soát cảm xúc.

Tháng trước, ngôi sao 31 tuổi đã trích dẫn lại video của cố rapper DMX, nói rằng anh không có hứng thú với đời sống trong sạch, lành mạnh. DMX nổi tiếng là rapper nghiện ngập, qua đời vì đau tim khi sử dụng chất cấm.

Từ cuối năm ngoái, Justin Bieber đã làm dấy lên lo ngại không chỉ về sức khỏe tinh thần, nghi chịu ảnh hưởng từ việc sử dụng chất kích thích cũng như những khủng hoảng tài chính và hôn nhân với người mẫu Hailey Bieber.

Justin Bieber đăng ảnh chụp cùng vợ, Hailey Bieber, trên trang cá nhân có 294 triệu người đăng ký theo dõi (Ảnh: Instagram).

Một số nguồn tin tiết lộ với tờ TMZ, giọng ca Baby được cho là đang chìm trong cơn khủng hoảng kinh tế, dẫn đến suy đoán về việc anh có nguy cơ phá sản.

Nguồn tin của The Hollywood Reporter nói, việc hủy chuyến lưu diễn toàn cầu đã khiến nam ca sĩ mất 90 triệu USD (gần 2.400 tỷ đồng) và nợ công ty tổ chức sự kiện 20 triệu USD (hơn 519 tỷ đồng).

Đại diện Justin Bieber đã bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc trên và khẳng định, ngôi sao 31 tuổi đang tìm hướng đi đúng đắn cho sự nghiệp của mình.

Ngoài ra, có thông tin cho rằng, Justin Bieber gặp khó khăn tài chính và phải nhờ vợ - Hailey Bieber - trả khoản nợ hơn 31,5 triệu USD (hơn 830 tỷ đồng) cho nhà sản xuất Scooter Braun.

Theo nguồn tin thân cận, trong thỏa thuận đàm phán với Scooter Braun, Hailey Bieber được cho là người trực tiếp chi trả món nợ cho quản lý cũ của chồng.

Một phần số tiền Hailey Bieber kiếm được từ thương vụ bán thương hiệu mỹ phẩm do cô sáng lập Rhode cho công ty e.l.f. Beauty với giá 1 tỷ USD, đã được chuyển thẳng vào tài khoản của Scooter Braun để thanh toán nợ.

Trước nghi vấn trên, phía Justin không phủ nhận. Một số người hâm mộ nam ca sĩ lập luận, Justin hoàn toàn có thể tự chi trả khoản nợ bằng cách phát hành các sản phẩm âm nhạc mới, đi lưu diễn.

Justin Bieber trình làng album mới "Swag" hồi tháng 7 vừa rồi (Ảnh: News).

Thời gian này, Justin đang tích cực quảng cáo cho album mới phát hành. Swag được trình làng từ ngày 11/7, gồm 21 bài hát, xoay quanh khó khăn trong hôn nhân, tình yêu dành cho Hailey và con trai cùng những suy tư về cuộc sống của Justin.

Album Swag đạt thành tích tốt sau khi ra mắt, giữ hạng một trên bảng xếp hạng Top R&B Albums, hạng 2 trong danh sách Billboard 200.

Ngày 5/8 vừa rồi, Justin đã giới thiệu MV mới mang tên Yukon. Con trai Justin Bieber - bé Jack Blues Bieber (11 tháng tuổi) - đã xuất hiện trong MV nhưng không lộ mặt.

Yukon là sản phẩm do đạo diễn Cole Bennett thực hiện, ghi lại những phút giây ngọt ngào của cả nhà trong chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền. Hiện, MV đạt hơn 9,2 triệu lượt xem trên YouTube. Nhiều khán giả cho rằng, sự xuất hiện của con trai Justin Bieber là điểm nhấn của MV.

Justin Bieber để vợ và con trai xuất hiện trong MV mới phát hành "Yukon" (Ảnh: YouTube).

Justin Bieber (SN 1994) từng giành 2 giải Grammy, 8 giải Juno, 2 giải thưởng Âm nhạc Anh, 26 giải Billboard Music Awards, 18 giải thưởng American Music Awards và 33 lần lập kỷ lục Guinness thế giới.

Tạp chí Time đưa Justin Bieber vào danh sách một trong 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới vào năm 2011. Tờ Forbes vinh danh anh là một trong 10 người nổi tiếng có ảnh hưởng nhất thế giới vào các năm 2011, 2012 và 2013.

Năm 2022, anh thông báo mắc bệnh liệt nửa mặt, phải hủy gần như toàn bộ chuyến lưu diễn toàn cầu để tập trung chữa bệnh. Theo Forbes, nam ca sĩ nổi tiếng đang sở hữu khối tài sản trị giá 300 triệu USD.

Justin Bieber tổ chức hôn lễ với người mẫu Hailey vào tháng 9/2019 sau gần 1 năm đăng ký kết hôn. Tháng 8/2024, cặp đôi chào đón con đầu lòng, bé Jack Blues Bieber.