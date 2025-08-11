Xác minh hình ảnh một công nhân bị hai bảo vệ hành hung

Trao đổi với PV Dân trí, ông Ngô Văn Huynh, Chủ tịch UBND phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình, cho biết UBND phường đã đề nghị Công an phường Tiên Sơn xác minh việc một công nhân bị hai người mặc đồng phục bảo vệ hành hung ngay trước cổng công ty.

Hình ảnh hai người mặc đồng phục bảo vệ hành hung một nam công nhân ở Khu công nghiệp Đồng Văn III (Ảnh cắt từ video).

Ông Huynh cho biết thêm, sự việc xảy ra vào ngày 9/8, ngay trước cổng Công ty TNHH Wistron Infocomm, thuộc Khu công nghiệp Đồng Văn III.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh hai người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đấm liên tiếp vào người một nam công nhân. Bị tấn công, nam công nhân này nằm gục xuống đường, lúc này hai người mặc quần áo bảo vệ mới rời đi.