Angelina Jolie rao bán biệt thự 24,5 triệu USD gần nhà Brad Pitt

Nữ diễn viên Angelina Jolie đang chuẩn bị bán khu biệt thự cổ nằm trong điền trang mà cô mua lại của cố đạo diễn nổi tiếng Cecil B. DeMille, nằm ở khu vực Los Feliz, Los Angeles, Mỹ.

Nữ minh tinh Angelina Jolie (Ảnh: Getty).

Angelina Jolie đã mua lại bất động sản này vào năm 2017 với giá 24,5 triệu USD (khoảng 625 tỷ đồng).

Theo Page Six, căn biệt thự này rộng hơn 1.000m2, tọa lạc trên một khu đất rộng hơn 0,8ha, được xây dựng từ năm 1913. Đây là nơi đạo diễn phim The Ten Commandments đã sống trong suốt gần 40 năm cho đến khi qua đời vào năm 1959.

Bên trong căn nhà có 6 phòng ngủ, 10 phòng tắm và 4 lò sưởi. Khu biệt thự còn sở hữu một hầm rượu rộng lớn, một phòng trà, tầm nhìn tuyệt đẹp ra đài quan sát Griffith, cùng khu vườn rộng lớn, một bể bơi với đài phun nước dạng thác.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí British Vogue vào năm 2021, Angelina Jolie đã giải thích lý do cô chọn mua căn biệt thự này là: "Tôi muốn các con được ở gần bố, giữa 2 căn biệt thự chỉ cách nhau 5 phút di chuyển". Quả thật, chồng cũ của cô, nam tài tử Brad Pitt, sống ở một căn biệt thự rất gần nơi đây.

Sau khi ly hôn vào năm 2016, Brad Pitt và Angelina Jolie đã có một cuộc chiến pháp lý kéo dài 8 năm liên quan đến việc phân chia tài sản và quyền nuôi 6 người con. Mặc dù đã đạt được thỏa thuận vào năm ngoái, nhưng cả hai vẫn tiếp tục tranh chấp về quyền sở hữu nhà máy rượu vang Château Miraval trị giá 500 triệu USD của họ ở Pháp.

Phòng khách căn biệt thự khi được bán vào năm 2017 (Ảnh: Splash News).

Mặt trước của căn biệt thự (Ảnh: Splash News).

Bể bơi và sân vườn của căn biệt thự (Ảnh: Splash News).

Trước đây, Angelina Jolie từng nói rằng cô có tình cảm đặc biệt với căn biệt thự này: "Tôi thích nhất là căn biệt thự này không có phòng giải trí, mà có rất nhiều lối đi và nơi để đi dạo và suy ngẫm. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có được căn biệt thự như thế".

Được biết, Angelina Jolie đã ở đây cùng các con trong thời gian phải cách ly vì đại dịch.

Tờ LA Times cho biết, căn biệt thự đã được phục hồi và cải tạo để giữ lại "tinh thần cổ điển ban đầu", với các chi tiết trang trí tinh xảo ở phần gỗ ốp tường, phòng khách và cửa vòm kiểu Pháp.

Hiện tại, nhiều đại diện của Angelina Jolie chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về giá rao bán căn biệt thự lịch sử này.