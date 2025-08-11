Vụ trâu Ấn Độ thành “trâu gác bếp” Hà Giang: Hé lộ quy mô công ty sản xuất

Như báo Dân trí đã đưa tin, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan vừa tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất của Công ty TNHH MTV MQ Food (trước đây là Công ty TNHH MTV Cương Hường), tại thôn 1, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ (trước đây thuộc xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).

Tại đây, cơ quan công an đã phát hiện 3 kho đông lạnh chứa 30 tấn thịt trâu, thịt lợn tươi và 1 tấn lạp xưởng tươi; một kho bảo quản thành phẩm chứa 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt lợn sấy khô đã đóng gói thành phẩm.

Bước đầu, cơ quan xác định toàn bộ nguyên liệu là thịt trâu, lợn đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ, phần lớn không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ. Trong quá trình kiểm tra, một số lô hàng trong kho đông lạnh đã bốc mùi hôi thối.

Từ năm 2020 đến nay, chủ doanh nghiệp đã sử dụng hơn 1.000 tấn thịt đông lạnh để sản xuất khoảng 400 tấn thịt sấy khô (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Công an xác định từ năm 2020 đến nay, Hường đã sử dụng hơn 1.000 tấn thịt đông lạnh để sản xuất khoảng 400 tấn thịt sấy khô, thu về doanh thu ước tính hơn 100 tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV MQ Food thành lập từ tháng 5/2020. Trụ sở chính tại tại thôn 1, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ (trước đây thuộc thôn 3, xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).

Thời điểm mới thành lập, công ty có tên là Công ty TNHH MTV Cương Hường. Ngành nghề kinh doanh chính là chế biến thực phẩm sấy khô, đông lạnh. Bà Vũ Thị Hường, sinh năm 1993 làm Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu 500 triệu đồng.

Đến cuối tháng 6 vừa qua, doanh nghiệp mới đổi tên là Công ty TNHH MTV MQ Food. Bà Hường vẫn giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật doanh nghiệp này.

Công ty TNHH MTV MQ Food do cá nhân sinh năm 1993 làm chủ, vốn điều lệ 500 triệu đồng (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, để tạo lòng tin với người tiêu dùng, bà Hường đã lập chi nhánh ảo có tên Công ty TNHH MTV Cương Hường, sau đổi tên thành Công ty TNHH MTV MQ Food, có địa chỉ tại số nhà 22, ngách 15, ngõ 200 Minh Khai, TP Hà Giang (cũ) và in lên bao bì sản phẩm kèm theo dòng chữ “Đặc sản vùng cao” dù công ty không có bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào tại địa phương này.

Bà Hường còn mua chứng nhận HACCP (hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm giới hạn của thực phẩm, được công nhận là một hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trên toàn thế giới) in lên bao bì sản phẩm, tự thiết kế mã QR dán trên bao bì, dù chưa đăng ký với cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Cơ quan này nêu các sản phẩm thịt trâu, thịt lợn gác bếp, lạp xưởng... của Công ty TNHH MTV MQ Food phần lớn được làm từ thịt đông lạnh không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.