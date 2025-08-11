Hoa khôi Đoàn Hồng Trang tái xuất rạng rỡ, hé lộ sắp kết hôn

Đoạt giải nhất Hoa khôi miền Trung năm 2016, Đoàn Hồng Trang sở hữu nhan sắc nổi bật, phong thái tự tin. Cô từng là đại sứ du lịch Bình Thuận nhiều năm liền và luôn nỗ lực quảng bá du lịch tỉnh nhà.

Đoàn Hồng Trang xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mới đây, Hoa khôi Đoàn Hồng Trang gây chú ý khi xuất hiện tại buổi khởi động cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026. Cô diện váy dạ hội màu vàng ánh kim, được đính kết thủ công hàng nghìn viên pha lê và hạt cườm.

Đây là trang phục của NTK Tommy Nguyễn, với phom dáng ôm sát tôn đường cong phần tà váy xẻ cao, giúp người đẹp khoe đôi chân dài. Điểm nhấn là phần tay áo bồng nhẹ, tạo sự mềm mại và sang trọng.

Đoàn Hồng Trang khoe vóc dáng gợi cảm sau khi tăng 6kg (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Đoàn Hồng Trang cho biết hiện tại cô chọn cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng, chỉ tham dự sự kiện và show thời trang của những đối tác, bạn bè thân thuộc.

Người đẹp tiết lộ cô đã có người yêu và dự định sắp tới sẽ thực hiện chuyến du lịch đến nhiều nơi trên thế giới trước khi tập trung cho việc lấy chồng, sinh con.

Ít đi diễn hơn trước, Đoàn Hồng Trang tiết lộ cô tăng 6kg nhưng được mọi người khen phúc hậu, đằm thắm hơn xưa. Đồng hành cùng người đẹp là nhà thiết kế Tommy Nguyễn, từng mang đến cho cô nhiều bộ trang phục ấn tượng.

Đoàn Hồng Trang và NTK Tommy Nguyễn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).