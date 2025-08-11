Vụ bé trai 5 tuổi mất tích: Tìm thấy thi thể cách nhà 60km

Liên quan tới vụ bé trai 5 tuổi mất tích bí ẩn khi chơi ở sân nhà, tối 11/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an xã Mường Hung (Sơn La) xác nhận bé trai nói trên tử vong do đuối nước.

Theo vị này, khoảng 16h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể cháu L.Q.K. (5 tuổi) tại khu vực bờ sông tại Lào (cách vị trí mất tích khoảng 60km).

Hình ảnh cháu K. trước khi mất tích (Ảnh: Công an Mường Hung).

Ngay trong chiều tối cùng ngày, gia đình cháu bé đã xuống Cửa khẩu Chiềng Khương làm thủ tục đưa thi thể cháu bé về an táng theo phong tục địa phương.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 16h ngày 10/8, Công an xã Mường Hung nhận được tin báo của anh L.V.P. (trú tại bản H8, xã Mường Hung) về việc con trai anh là L.Q.K. rời khỏi nhà vào khoảng 14h32 cùng ngày.

Thời điểm đó, cả nhà đi vắng nên bé K. ở nhà cùng chị gái. Theo camera ghi lại, khi chị gái đang ngủ, K. đã đi khỏi nhà theo hướng cổng sau do cổng trước bị khoá.

Tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng cùng gia đình nỗ lực tìm kiếm cháu K. nhưng không có kết quả. Qua xác định ban đầu, cảnh sát nhận định cháu K. đã xuống khu vực sông sau nhà để chơi sau đó không may bị đuối nước.