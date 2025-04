Khán giả hò reo khi "thần lừa đảo" Anna bất ngờ xuất hiện trên sàn catwalk

Anna Delvey đã xuất hiện không chỉ một mà đến 4 lần trên sàn catwalk tại sự kiện thời trang One Night in Bangkok thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York (Mỹ), dù cô vẫn đang đeo vòng theo dõi ở mắt cá chân.

Kẻ lừa đảo khét tiếng, đồng thời từng tham gia chương trình Dancing with the Stars (Bước nhảy hoàn vũ), tên thật là Anna Sorokin (34 tuổi). Cô nhận được những tràng pháo tay và tiếng hò reo không ngớt từ khán giả mỗi khi bước ra. Đặc biệt ở lần catwalk cuối cùng, cả khán phòng gần như bùng nổ.

Anna Delvey đảm nhận vai trò người mẫu cho 4 nhà mốt Matter Makers, Merge, Vickteerut và Vinn Patararin. Cô xuất hiện ở vị trí thứ 3 trong phần trình diễn đầu tiên và khép lại show của 3 thương hiệu còn lại với vai trò vedette (kết màn) (Ảnh: USA TODAY).

Trước đó "thần lừa đảo" từng gây chấn động giới thượng lưu Mỹ khi bị cáo buộc chiếm đoạt 275.000 USD (gần 7 tỷ đồng) từ ngân hàng, khách sạn và một số cá nhân tại New York để phục vụ lối sống xa hoa cùng dự án kinh doanh riêng.

Năm 2019, cô bị tòa kết án trộm cắp nghiêm trọng và phải thi hành án hơn 3 năm trong khung phạt 4-12 năm tù giam (Ảnh: Getty).

Chia sẻ về buổi trình diễn với tờ USA TODAY, đại diện thương hiệu Matter Makers cho biết: "Chúng tôi luôn hướng đến tinh thần thời trang đường phố. Làm việc tại New York và hợp tác cùng các người mẫu tại đây là trải nghiệm đầy cảm hứng" (Ảnh: USA TODAY).

Đặc biệt, Anna Delvey tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý tại Tuần lễ thời trang New York khi xuất hiện trong show diễn của Christian Cowan, ngồi hàng ghế đầu cùng Linux, Coco Rocha, Ari Lennox... (Ảnh: USA TODAY).

Đây không phải là lần đầu tiên Anna góp mặt tại sự kiện thời trang danh giá này sau khi ra tù. Tháng 9/2023, cô từng gây chú ý khi tổ chức buổi trình diễn thời trang trên tầng thượng khu chung cư ở New York trong thời gian bị quản thúc tại gia, hợp tác với thương hiệu Shao.

Kể từ đó, Anna liên tục góp mặt tại nhiều hoạt động thuộc khuôn khổ tuần lễ thời trang, bao gồm cả buổi trình diễn mới nhất của Shao vào tháng 9/2024 (Ảnh: People).

Cô tái xuất sàn diễn không lâu sau khi góp mặt ngắn ngủi trong chương trình truyền hình thực tế Dancing with the Stars cuối năm 2024. Màn thể hiện đầu tay của cô với điệu cha-cha cùng thiết bị giám sát điện tử trên chân đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả ngay khi phát sóng.

Tuy nhiên, hành trình tại Dancing with the Stars của Anna Delvey cũng nhanh chóng khép lại. Cô bị loại chỉ sau một tuần lên sóng, dù đã trình diễn bài nhảy nhanh cùng bạn diễn Ezra Sosa. Khi được hỏi về điều đã học được từ trải nghiệm này, Anna thẳng thắn đáp: "Không gì cả" (Ảnh: Dancing with the Stars).