Loạt khí tài xuất hiện trong buổi diễn tập duyệt binh của Trung Quốc

Đây có thể là một hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa cơ động trên đường bộ mới hoặc đã được nâng cấp (Ảnh: SCMP).

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), tên lửa chống hạm siêu thanh mới và hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa cơ động trên đường bộ nằm trong số các loại vũ khí tiên tiến của Trung Quốc được nhìn thấy trên đường phố Bắc Kinh vào cuối tuần qua.

Các hình ảnh và video tiết lộ một số khí tài mới nhất của quân đội Trung Quốc được người dân nhìn thấy trong buổi diễn tập thứ hai cho cuộc duyệt binh vào ngày 3/9 tới.

Hình ảnh và cảnh quay cho thấy các phương tiện lặn không người lái, một vũ khí laser khổng lồ, một đội máy bay không người lái (UAV) và các phương tiện mặt đất không người lái đang được vận chuyển, cũng như xe tăng và xe bọc thép thế hệ mới.

Công tác chuẩn bị đang được tiến hành khẩn trương cho cuộc duyệt binh sẽ được tổ chức tại trung tâm thủ đô Bắc Kinh vào ngày 3/9 nhân kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II.

Buổi diễn tập diễn ra từ tối 17/8 đến sáng 18/8 gần quảng trường Thiên An Môn với sự tham gia của khoảng 40.000 quân nhân, bao gồm phần lớn các thiết bị sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng. Buổi diễn tập quy mô này diễn ra sau một buổi diễn tập nhỏ hơn vào cuối tuần trước.

Trong loạt vũ khí xuất hiện tại thủ đô, nổi bật là các tên lửa chống hạm mới thuộc dòng YJ. Trong đó có YJ-15 cùng ba loại tên lửa thuộc dòng siêu thanh: YJ-17, YJ-19 và YJ-20.

Trong đó, YJ-17 được cho là trang bị phương tiện lướt siêu thanh, có thiết kế tương tự DF-17 – loại tên lửa HGV đầu tiên của Trung Quốc đã đi vào hoạt động. Ngoài ra, sự hiện diện của cửa hút gió trên YJ-19 có nhiều nét tương đồng với tên lửa hành trình siêu thanh Zircon của Nga. Đáng chú ý, YJ-20 với cấu hình khí động học hai mặt được nhận định là vũ khí có khả năng cơ động cao.

Trong hình ảnh cũng xuất hiện một phương tiện vận chuyển lắp đặt bệ phóng mới mang theo một hộp tên lửa khổng lồ được che phủ bằng một tấm bạt. Thiết kế cabin đơn chưa từng có này làm dấy lên nghi vấn đây rất có thể là một hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa di động mới hoặc đã được nâng cấp.

Hai phương tiện tấn công không người lái hải quân cỡ lớn mới đã được ghi nhận trên xe kéo, trong đó một chiếc được xác định là AJX002, trong khi một phương tiện thậm chí còn lớn hơn vẫn được giữ bí mật.

AJX002 hình ngư lôi dài khoảng 18-20m với hệ thống đẩy phản lực bơm. Một chiếc xe 8 bánh hình hộp khổng lồ được sơn ngụy trang cũng được nhìn thấy trong buổi diễn tập. Mặc dù tháp pháo của nó được che phủ, nhưng hình dáng trông giống trạm vũ khí của các hệ thống phòng không laser hiện có.

Phương tiện tấn công không người lái hải quân AJX002 (Ảnh: SCMP).

Các xe bọc thép thế hệ tiếp theo cũng thu hút sự chú ý, đặc biệt là một xe tăng hạng nhẹ mới nhỏ hơn Type 99A.

Các hình ảnh cho thấy một radar bốn mặt, hệ thống phòng thủ chủ động, một vũ khí laser và một pháo phòng không. Sự kết hợp này giúp tăng khả năng sống sót trước các mối đe dọa như tên lửa chống tăng, lựu đạn phóng rocket, bom lượn và UAV.

Một khẩu pháo chính 105mm dường như được gắn trên một tháp pháo không người lái, trong khi kíp lái được nhìn thấy đội mũ bảo hiểm được trang bị màn hình thực tế tăng cường chiến thuật và thực tế ảo, đồng thời đeo đồng hồ thông minh - cho thấy xe tăng sử dụng kết hợp cả hệ thống người lái và không người lái.

Đoạn video cũng cho thấy sự xuất hiện của các phương tiện chiến đấu bộ binh bọc thép và phương tiện hỗ trợ hỏa lực mới, được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động tương tự.

Một số máy bay không người lái và xe không người lái mặt đất mới cũng được nhìn thấy đang được vận chuyển bằng xe tải.

Một phát ngôn viên quân đội Trung Quốc trước đó cho biết tất cả vũ khí xuất hiện trong cuộc duyệt binh đều được "sản xuất trong nước và đang trong biên chế".