Bạn đọc Dân trí hỗ trợ bệnh nhân Dương Trí Thông gần 240 triệu đồng

Ngày 18/8, tại Bệnh viện Quân y 175, phóng viên báo Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 239.508.937 đồng do bạn đọc ủng hộ tới gia đình bà Đinh Thị Ngọc Hà, mẹ bệnh nhân Dương Trí Thông.

Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản ngân hàng của bà Ngọc Hà để thanh toán viện phí cho con trai.

Bà Hà là nhân vật trong bài viết "Bác sĩ kêu gọi cứu mạng con trai của nữ tạp vụ khốn khổ" , được báo Dân trí phản ánh trước đó.

Đại diện báo Dân trí và đại diện Bệnh viện Quân y 175 trao biển biểu trưng số tiền 239.508.937 đồng do bạn đọc giúp đỡ tới bà Đinh Thị Ngọc Hà (Ảnh: CTV).

Bà Ngọc Hà xúc động chia sẻ, gia đình đã được sự quan tâm, giúp đỡ của rất nhiều nhà hảo tâm thông qua cầu nối là báo Dân trí. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, phần lớn viện phí đã được chi trả, hiện bà chỉ còn nợ hơn 100 triệu đồng.

Bà Hà tin rằng, với sự nỗ lực làm việc và dành dụm, mình sẽ sớm trả hết số nợ còn lại để con trai ra đi thanh thản.

Thông qua báo Dân trí, bà Ngọc Hà cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả bạn đọc báo Dân trí đã giàu lòng nhân ái, yêu thương, giúp đỡ gia đình trong thời gian qua.

“Tuy Thông không qua khỏi, nhưng cháu đã rất hạnh phúc vì cuối đời vẫn nhận được sự quan tâm, yêu thương của nhiều người dù chưa từng gặp mặt hay quen biết”, bà Ngọc Hà xúc động nói.

Thay mặt Bệnh viện Quân y 175, bác sĩ CKII Trần Văn Thành, cán bộ phụ trách vận động tài trợ Ban Công tác xã hội, gửi lời cảm ơn báo Dân trí cùng bạn đọc, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình bệnh nhân Dương Trí Thông trong thời điểm ngặt nghèo nhất.

Bác sĩ Thành chia sẻ: “Dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức, nhưng bệnh tình của bệnh nhân Dương Trí Thông quá phức tạp nên không qua khỏi. Tuy nhiên, sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc đã giúp gia đình bệnh nhân giảm bớt gánh nặng viện phí, bà Hà đỡ khó khăn lúc tuổi già”.