Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất được khai mạc tối 10/10 tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long. Sự kiện có sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính , bà Ngô Phương Ly - phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các vị khách quốc tế và đông đảo nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm - tham gia với vai trò đặc biệt, người đã có ý tưởng về Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội, được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và các cơ quan ngoại giao đoàn hưởng ứng.

Tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính, bà Phương Ly cùng với lãnh đạo các nước thực hiện nghi thức vẽ tranh gốm ngũ sắc khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất.

Các vị khách mời tạo ra tác phẩm nghệ thuật thủ công đặc biệt với 5 màu sắc đặc trưng, tượng trưng cho 5 châu lục, cũng là tượng trưng cho ngũ hành tương sinh, kết nối đất trời vạn vật, khơi nguồn mạch sống, mạch sáng tạo.

Chương trình khai mạc Lễ hội có màn trình chiếu 3D Mapping tại không gian Hoàng thành Thăng Long. Tất cả được chuyển động trong không gian ba chiều mang thông điệp: Văn hóa là cầu nối của nhân loại, sáng tạo là ngôn ngữ chung của thế giới.

Trước đó, phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm cùng với các đại biểu đã tham quan gian hàng tại Lễ hội.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội bao gồm 45 không gian văn hóa quốc gia, 34 gian hàng ẩm thực, 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, 12 đơn vị giới thiệu sách cùng 22 quốc gia tham dự chương trình chiếu phim.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam nhận định tại Lễ hội rằng, từ lâu Hà Nội đã là cầu nối giữa các nền văn hóa, là một thành phố nơi giá trị truyền thống giao thoa với sự sáng tạo.

Ông Jonathan đánh giá, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội đã cho thấy văn hóa không chỉ tôn vinh vẻ đẹp và sự sáng tạo - mà còn là nguồn cảm hứng cho lòng trắc ẩn, sự phục hồi và tình đoàn kết; khẳng định rằng văn hóa nhắc nhở chúng ta về cội nguồn, lòng nhân ái, và của năng lực cùng nhau kiến thiết lại cuộc sống; sự khác biệt văn hóa không chia rẽ chúng ta, mà kết nối chúng ta lại với nhau.

Mở màn chương trình nghệ thuật Sắc màu Việt Nam - Nhịp điệu thế giới, ca sĩ Tùng Dương trình bày ca khúc Một vòng Việt Nam. Giọng hát nội lực của nam ca sĩ kết hợp cùng với màn múa minh họa của hàng chục nghệ sĩ tạo nên một tiết mục đậm đà bản sắc dân tộc.

Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, dân ca quan họ Bắc Ninh được đưa lên sân khấu Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội. Cùng với màn trình diễn giọng hát đặc trưng của vùng đất Kinh Bắc, các liền anh, liền chị cũng giao lưu, mời trầu các đại biểu văn hóa quốc tế.

Di sản văn hóa phi vật thể, nhã nhạc cung đình Huế được trình diễn kết hợp cùng với 3D Mapping.

Tiếp nối chương trình là tiết mục hát văn Cô đôi thượng ngàn.

Đại diện các quốc gia tham gia Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội, các nghệ sĩ của Đoàn nghệ thuật Đại sứ quán Lào trình diễn tiết mục Kalor Phamuon.

Sau đó là tiết mục Múa hoa anh đào của đoàn nghệ thuật Đại sứ quán Nhật Bản.

Ca khúc Thị Mầu do Hòa Minzy biểu diễn được xếp xen giữa các tiết mục nghệ thuật của khách mời quốc tế. Màn thể hiện của nữ ca sĩ có sự duyên dáng nhờ kết hợp giữa ca từ lấy cảm hứng từ dân gian Việt Nam với phong cách âm nhạc hiện đại.

Đoàn nghệ thuật của Đại sứ quán Ấn Độ trình bày tiết mục múa có tên Devi. Tiết mục mang đậm dấu ấn văn hóa dân gian của đất nước này.

Đoàn nghệ thuật của Đại sứ quán Mông Cổ trình diễn tiết mục múa Đại bàng bay.

Kết thúc chương trình, tất cả các nghệ sĩ trong nước và quốc tế cùng nhau hát vang ca khúc We are the world. Nhạc phẩm có ý nghĩa biểu tượng cho tình đoàn kết giữa các dân tộc trên thế giới.

Qua đó, tiết mục cuối cùng cũng là lời nhắn gửi của Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội, nơi không chỉ là cuộc gặp gỡ thắm tình hữu nghị của các nền văn hóa trên thế giới, mà còn là hành trình nhân ái hướng về người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế trong việc giải quyết các thách thức chung toàn cầu, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, diễn ra tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long từ ngày 10/10 đến ngày 12/10. Theo Ban tổ chức, lễ hội đánh dấu kỷ lục về số lượng cơ quan đại diện tham gia, thể hiện sức hút mạnh mẽ của Hà Nội - trung tâm hội tụ văn hóa, nơi các nền văn minh gặp gỡ và cùng lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp. Lễ hội sẽ có chương trình đấu giá thiện nguyện và quyên góp nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ. Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam