Gần 50 đại sứ quán, tổ chức quốc tế dự Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

Tham dự buổi họp báo có đại diện các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VH-TT&DL, UBND TP Hà Nội, Bộ Ngoại giao cùng nhiều khách mời khác.

Ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL - chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Thúy Hoa).

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL - cho biết, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất là sáng kiến quan trọng tôn vinh, phát huy vai trò trụ cột của văn hóa đối với phát triển bền vững; là cầu nối gắn kết các quốc gia, các dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thách thức của thời đại như xung đột, dịch bệnh, biến đổi khí hậu…; chung tay đưa cộng đồng quốc tế đến với hòa bình, thịnh vượng".

“Sáng kiến này may mắn được các cơ quan đại diện tại nước ngoài chung tay, tích cực tham gia, chính vì vậy chúng tôi đang triển khai những bước cuối cùng để có một lễ hội tưng bừng, mang đầy sắc thái ý nghĩa…”, ông Lê Hải Bình chia sẻ.

Theo đó, đến ngày 25/9, đã có 48 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam đăng ký tham dự Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, bao gồm: 45 không gian văn hóa quốc gia, 33 gian hàng ẩm thực, 16 đoàn nghệ thuật quốc tế từ trong và ngoài nước, 12 đơn vị tham gia giới thiệu sách, 20 quốc gia gửi phim tham dự chương trình chiếu phim…

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Phương Hòa - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH-TT&DL) - cho biết, lễ hội hứa hẹn quy tụ nền văn hóa của 5 châu lục trên thế giới hội tụ, giới thiệu về tinh hoa văn hóa của dân tộc mình.

"Lào là khách mời danh dự của lễ hội năm nay. Tại chương trình, Lào sẽ cử đoàn nghệ thuật với nhiều nghệ sĩ trình diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Ngoài ra, ở những lần tổ chức tiếp theo, mỗi năm, lễ hội sẽ có 1 nước là khách mời danh dự của sự kiện", bà Hòa cho biết.

Theo bà Phương Hòa, sẽ có nhiều sự kiện diễn ra tại lễ hội, như: Chương trình ẩm thực quốc tế, chiếu phim, dân vũ quốc tế, mỹ thuật quốc tế, trình diễn trang phục quốc tế - Lễ hội Áo dài, Ngày hội Sách quốc tế cùng nhiều hoạt động phụ trợ khác.

Đây không chỉ là dịp để quảng bá văn hóa Việt Nam, mà còn tạo diễn đàn kết nối các quốc gia, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Bà Nguyễn Phương Hòa - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH-TT&DL) - thông tin về chương trình (Ảnh: Nam Nguyễn).

Sự kiện góp phần khẳng định vai trò và đóng góp quan trọng của văn hóa trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, đồng thời lan tỏa thông điệp về hòa bình, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội), ngày 3-5/10.