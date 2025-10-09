Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội hướng về đồng bào vùng lũ

Từ ngày 10/10 đến ngày 12/10, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, diễn ra tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long.

Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long là nơi diễn ra Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất (Ảnh: Hữu Nghị).

Với mục tiêu tôn vinh sự đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội được xem là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm nay.

Theo ban tổ chức, lễ hội đánh dấu kỷ lục về số lượng cơ quan đại diện tham gia, thể hiện sức hút mạnh mẽ của Hà Nội - trung tâm hội tụ văn hóa, nơi các nền văn minh gặp gỡ và cùng lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp.

Sự kiện không chỉ là cuộc gặp gỡ thắm tình hữu nghị của các nền văn hóa trên thế giới, mà còn là hành trình nhân ái hướng về bà con chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế trong việc giải quyết các thách thức chung toàn cầu, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu mà không quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc.

Đặc biệt, chương trình đấu giá thiện nguyện và quyên góp nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ. Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra tối 10/10 tại sân khấu Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam như Tùng Dương, Hòa Minzy... cùng các nghệ sĩ quốc tế, hứa hẹn mang đến những tiết mục giàu cảm xúc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Ca sĩ Tùng Dương và Hòa Minzy sẽ hát tại lễ khai mạc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Xuyên suốt 3 ngày diễn ra lễ hội, công chúng sẽ được khám phá bức tranh văn hóa đa sắc, nơi nghệ thuật, âm nhạc, điện ảnh, thời trang, mỹ thuật và ẩm thực hòa quyện, cùng lan tỏa thông điệp "Văn hóa là cầu nối của nhân loại, sáng tạo là ngôn ngữ chung của thế giới".

Tối 11/10, lễ hội sẽ mang đến chương trình trình diễn trang phục dân tộc quốc tế mang tên “Bước chân di sản” với gần 100 bộ trang phục truyền thống đa dạng sắc màu, chất liệu và các đường nét hoa văn. Đây hứa hẹn là màn trình diễn trang phục dân tộc quốc tế phong phú và hoành tráng nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ lễ hội, chương trình chiếu phim quốc tế cũng sẽ giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đặc sắc của Việt Nam và thế giới tại hội trường Hoàng thành Thăng Long, phục vụ khán giả yêu điện ảnh trong không gian văn hóa lịch sử.

Lễ bế mạc diễn ra tối 12/10 tại cùng địa điểm, với sự tham gia của các ca sĩ: Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh và nhiều nghệ sĩ quốc tế.