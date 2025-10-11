Thủ tướng khẳng định vai trò của văn hóa trong đoàn kết chống lại thiên tai

Tối 10/10, tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu trong chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trong chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Sự kiện do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội tổ chức, nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân.

Cùng tham dự chương trình có bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm; ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Mạnh Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện tổ chức Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) tại Việt Nam; cùng nhiều đại biểu trong và ngoài nước...

Thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chào mừng trân trọng tới các đại biểu, khách mời.

Trước khi đi vào chủ đề chính của lễ hội, Thủ tướng dành thời gian chia sẻ với đồng bào đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Thủ tướng nêu: "Đất nước đang phải chống chọi với các cơn bão và lũ lụt. Quý 3 vừa rồi, chúng ta hứng chịu 8 cơn bão, chỉ riêng tháng 9 phải chống chọi với 4 cơn bão. Có thể nói là bão chồng bão, lũ chồng lũ. Hiện nay, còn một bộ phận nhân dân vật lộn với những khó khăn do thiên tai gây ra".

Thủ tướng gửi lời chia sẻ sâu sắc nhất với những mất mát về người và tài sản, đồng thời kêu gọi sự đóng góp, chung tay chia sẻ của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế đối với những người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Thủ tướng thăm gian hàng UNESCO ở Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Phát biểu về chủ đề chính của Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: "Văn hóa là một sợi tơ hồng có khả năng kết nối giữa con người với con người, kết nối giữa các quốc gia với nhau và kết nối thế giới lại với nhau. Có thể nói, văn hóa không có biên giới".

Thủ tướng nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi".

Ông cũng khẳng định đường lối của Đảng về văn hóa là sức mạnh nội sinh, có tính khoa học, tính dân tộc và tính đại chúng.

Việt Nam đang triển khai công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, nhằm quốc tế hóa văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc tới với bạn bè quốc tế, đồng thời dân tộc hóa nền văn minh của thế giới vào với Việt Nam.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn các bộ, ngành, địa phương và các nước có quan hệ với Việt Nam, tiếp tục hưởng ứng để Lễ hội Văn hóa Thế giới Việt Nam trở thành một thương hiệu thường niên.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng kêu gọi tiếp tục phát huy vai trò của văn hóa là sức mạnh nội sinh, đồng thời là sức mạnh liên kết, đoàn kết quốc tế để chống lại thiên tai, biến đổi khí hậu, vốn là một trong những vấn đề mang tính toàn dân, toàn diện và toàn cầu. Vấn đề này đòi hỏi sự đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương và giúp đỡ lẫn nhau, trong đó có sợi dây văn hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, đã có ý tưởng về Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội, được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và các cơ quan ngoại giao đoàn hưởng ứng. Ông cũng cảm ơn các bộ, ngành và đại sứ quán đã góp phần làm nên một ngày hội văn hóa thế giới ý nghĩa.

Chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất được tổ chức với nội dung phong phú, có sự tham gia biểu diễn của đại diện các quốc gia trên thế giới (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, diễn ra tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long từ ngày 10/10 đến ngày 12/10.

Theo Ban tổ chức, lễ hội đánh dấu kỷ lục về số lượng cơ quan đại diện tham gia, thể hiện sức hút mạnh mẽ của Hà Nội - trung tâm hội tụ văn hóa, nơi các nền văn minh gặp gỡ và cùng lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp.

Sự kiện không chỉ là cuộc gặp gỡ thắm tình hữu nghị của các nền văn hóa trên thế giới, mà còn là hành trình nhân ái hướng về bà con chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế trong việc giải quyết các thách thức chung toàn cầu, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu mà không quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc.

Đặc biệt, chương trình đấu giá thiện nguyện và quyên góp nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ. Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh.