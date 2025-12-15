Ngăn kịp thời nam thanh niên xuất cảnh trái phép qua Campuchia bán thận

Ngày 15/12, Công an xã Bến Cầu cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một nam thanh niên xuất cảnh trái phép sang Campuchia để bán thận.

Theo công an, khoảng 17h30 ngày 14/12, người dân phát hiện một nam thanh niên đứng chờ người đưa sang Campuchia qua đường mòn gần khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, nên báo Công an xã Bến Cầu.

T. được người dân phát hiện báo cho công an khi chuẩn bị vượt biên qua Campuchia (Ảnh: M.H.).

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, đưa người này về trụ sở làm việc. Qua xác minh, nam thanh niên được xác định là H.Q.T. (sinh năm 1998, quê Lâm Đồng).

Làm việc với công an, T. khai do cần một khoản tiền lớn để giải quyết việc cá nhân nên lên mạng xã hội tìm kiếm thông tin bán thận. Sau khi liên hệ với một trang mạng giới thiệu sang Campuchia, T. được hướng dẫn đến khu vực Mộc Bài để xuất cảnh trái phép.

Khi đang chờ người dẫn đường. T. bị lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn. Công an xã Bến Cầu đã liên hệ với gia đình, làm thủ tục đưa T. về nhà.

Từ vụ việc trên, Công an xã Bến Cầu khuyến cáo, việc cắt bỏ một quả thận có thể để lại hệ lụy nghiêm trọng, lâu dài đối với sức khỏe như suy thận mãn tính, suy giảm chất lượng cuộc sống, thậm chí nguy cơ tử vong cao. Đây là hành vi hủy hoại cơ thể không thể phục hồi.

Người tham gia mua bán thận, kể cả với vai trò người bán, vẫn có thể bị xem xét xử lý hình sự theo quy định pháp luật về mua bán bộ phận cơ thể người. Cơ quan chức năng đề nghị người dân nghiêm túc chấp hành pháp luật, không tiếp tay, tổ chức hoặc tham gia các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép để tránh vi phạm.