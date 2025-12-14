Bianca Censori sinh ra tại Melbourne (Australia) trong một gia đình khá giả. Cô từng theo học trường tư thục Carey Baptist Grammar và tốt nghiệp ngành Kiến trúc tại Đại học Melbourne.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ vào năm 2020, Bianca gia nhập công ty thời trang Yeezy của Kanye West với vai trò kiến trúc sư. Trước đó, cô từng kinh doanh trang sức và được bạn bè nhận xét là xinh đẹp, thông minh, yêu thời trang.

Bianca Censori xuất hiện tại sự kiện nghệ thuật tại Seoul (Hàn Quốc) cùng chồng, ngày 11/12 (Ảnh: Page Six).

Cuộc sống của Bianca bước sang trang mới vào tháng 1/2023 khi cô kết hôn với Kanye West - rapper hơn cô 18 tuổi. Kể từ đó, Bianca nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi của truyền thông quốc tế bởi phong cách ăn mặc bị cho là phản cảm cùng những hành động gây sốc nơi công cộng.

Tháng 2 vừa qua, Bianca và Kanye West gây tranh cãi lớn khi cô gần như khỏa thân trên thảm đỏ Grammy 2025. Sau lễ trao giải Grammy 2025, Kanye lên mạng xã hội khen ngợi vợ anh thông minh, táo bạo và quyến rũ. Anh cũng hạnh phúc khi vợ trở thành nhân vật được tìm kiếm nhiều trên Google suốt thời gian qua.

Theo thống kê của Google Metrics, từ khóa "trang phục của Bianca Censori" có tới 5 triệu lượt tìm kiếm ngay trong ngày diễn ra lễ trao giải Grammy 2025, đánh bại cả từ khóa "người thắng Grammy". Một số nguồn tin cho biết, Kanye đã yêu cầu vợ cởi áo khoác và tạo dáng tại sự kiện.

Bianca Censori luôn có sự kết hợp trang phục "không giống ai" khi xuống phố (Ảnh: DM).

Mẹ của Bianca từng công khai bày tỏ sự lo lắng cho con gái, cho rằng cô bị chồng thao túng tâm lý. Một số ý kiến cũng nhận xét Bianca dường như thay đổi hoàn toàn kể từ khi gắn bó với Kanye West.

Người đẹp 30 tuổi thường xuất hiện bên chồng với dáng đi cứng nhắc, hiếm khi nở nụ cười, ánh mắt bị đánh giá là thiếu sức sống. Theo Daily Mail, nhiều người bạn cũ cho biết họ không còn giữ liên lạc với Bianca kể từ sau khi cô kết hôn.

Những bộ trang phục xuống phố của Bianca Censori liên tục bị đánh giá là vượt quá giới hạn thẩm mỹ và có khả năng vi phạm pháp luật tại Mỹ.

Tháng 6 vừa qua, một số chuyên gia pháp lý nhận định Bianca có nguy cơ đối mặt với án phạt hành chính, thậm chí hình sự, nếu bị xác định vi phạm hành vi phơi bày thân thể khiêu dâm nơi công cộng.

Những bộ ảnh của Bianca Censori luôn gây tranh cãi trong dư luận (Ảnh: Instagram).

Theo Bộ luật Hình sự bang California (Mỹ), hành vi phơi bày thân thể trái phép được định nghĩa là việc để lộ bộ phận cơ thể trần trụi hoặc vùng nhạy cảm nơi công cộng, gây khó chịu hoặc xúc phạm người khác. Nếu hành vi này được xác định là có chủ ý, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bất chấp những chỉ trích, Bianca vẫn thường xuyên xuất hiện nơi công cộng trong các bộ trang phục cắt xẻ táo bạo, ôm sát cơ thể. Đứng sau phong cách này là nhà tạo mẫu người Australia Gadir Rajab.

Chia sẻ về định hướng sáng tạo, Gadir cho biết: “Tôi lớn lên trong môi trường có những quan niệm khắt khe về sự kín đáo, vì vậy tôi có xu hướng đi theo chiều ngược lại. Tôi thấy cơ thể phụ nữ rất đẹp. Sự khiêu khích không phải bản sắc của tôi, đó chỉ là điều tôi thích ở một số thời điểm”.

Bianca Censori chịu sự tác động lớn từ chồng, rapper Kanye West (Ảnh: News).

Tuy nhiên, Gadir tiết lộ anh đang cân nhắc thay đổi phong cách, giảm yếu tố khiêu khích trong các thiết kế dành cho Bianca.

Ngoài sự tư vấn từ Gadir Rajab, Bianca còn chịu ảnh hưởng lớn từ chồng. Nhiều nguồn tin cho rằng Kanye West là người kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống, trang phục và hình ảnh của vợ, yêu cầu cô duy trì vóc dáng thon gọn để phù hợp với các bộ đồ gợi cảm.

Nam rapper được cho là hạn chế khẩu phần ăn của Bianca khi ra ngoài, đồng thời đặt ra nhiều quy tắc cá nhân như không tắm nắng, không xăm hình, không xỏ khuyên vì lo ngại cô trông “quá bình thường”.

Trong khi đó, Kanye West lại thoải mái với thói quen ăn uống và phong cách ăn mặc của bản thân.

Nhà tạo mẫu Gadir Rajab là người đứng sau những bộ đồ táo bạo của Bianca Censori (Ảnh: DM).

Một nguồn tin chia sẻ với Daily Mail: “Nhiều phụ nữ sẽ cho rằng đó là sự kiểm soát, nhưng Bianca dường như chấp nhận điều này. Cô ấy thích khoe vóc dáng và cảm thấy chồng đang giúp mình trông đẹp hơn. Không ai biết đây có hoàn toàn là con người thật của Bianca hay không”.

Sau gần 2 năm chịu sự định hướng của chồng và là tâm điểm của báo giới, Bianca Censori được cho là đang chuẩn bị ra mắt thương hiệu thời trang riêng mang tên Bianca, dự kiến trình làng trong thời gian tới. Ngày 10/12, cô công bố bộ sưu tập trang sức đầu tay lấy cảm hứng từ dụng cụ y khoa.

Giữa hào quang và tranh cãi, Bianca Censori vẫn là cái tên khiến dư luận không thể làm ngơ. Mỗi lần xuất hiện của cô đều đặt ra ranh giới mong manh giữa táo bạo và phản cảm.