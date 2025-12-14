Mỹ nhân “Tây du ký” Hà Tình qua đời ở tuổi 61

Ngày 13/12, gia đình Hà Tình xác nhận với truyền thông việc nữ diễn viên qua đời. Lễ tang dự kiến được tổ chức vào ngày 15/12 tại một nhà tang lễ ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Thông tin này khiến giới giải trí Trung Quốc và đông đảo khán giả không khỏi bàng hoàng, tiếc thương.

Mỹ nhân cổ trang Trung Quốc Hà Tình vừa qua đời ở tuổi 61 (Ảnh: Sina).

Trước đó, Hà Tình được biết đến là nghệ sĩ kiên cường khi nhiều năm chiến đấu với bệnh ung thư. Nữ diễn viên từng được chẩn đoán mắc u não, song tình trạng sức khỏe được cho là có tiến triển tích cực sau phẫu thuật.

Bức ảnh cuối cùng của Hà Tình được chia sẻ trên mạng xã hội là khoảnh khắc bà tụ họp, ăn uống cùng bạn bè vào năm 2023. Khi ấy, dù đã gần 60 tuổi, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ bề ngoài trẻ trung, sắc mặt hồng hào và thần thái tươi tắn.

Đến năm 2024, một nguồn tin cho biết Hà Tình tiếp tục trải qua ca phẫu thuật não. Dù khả năng ngôn ngữ bị ảnh hưởng phần nào, nữ diễn viên vẫn hồi phục tốt và thích nghi với tình trạng sức khỏe mới.

Chính vì vậy, sự ra đi đột ngột của bà khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Hà Tình trong lần lộ diện cuối cùng trên mạng xã hội vào năm 2023 (Ảnh: Weibo).

Trên trang cá nhân, diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng - người đảm nhận vai Tôn Ngộ Không trong Tây du ký - đã đăng bài tưởng niệm đồng nghiệp. Ông viết: “Chúng tôi sẽ mãi mãi nhớ về cô ấy. Trên thiên đường không còn bệnh tật, bạn học Hà Tình hãy yên nghỉ”.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, Lục Tiểu Linh Đồng cho biết Hà Tình từng là bạn học cùng lớp và là người có tình yêu sâu sắc với nghệ thuật.

Theo truyền thông Trung Quốc, Hà Tình gia nhập đoàn kịch khi mới 13 tuổi. Năm 1983, bà tham gia phim Thiếu Lâm tục gia đệ tử, chính thức bước chân vào con đường diễn xuất.

Hà Tình được xem là nghệ sĩ gắn liền với ký ức thanh xuân của thế hệ khán giả 7X-8X Trung Quốc. Đặc biệt, bà là nữ diễn viên hiếm hoi góp mặt trong 4 tác phẩm chuyển thể từ “Tứ đại danh tác” của văn học Trung Quốc, gồm: Tây du ký, Hồng lâu mộng, Tam quốc diễn nghĩa và Thủy hử.

Hà Tình từng góp mặt trong 4 phim truyền hình đặc sắc của Trung Quốc gồm: Tây du ký, Hồng lâu mộng, Tam quốc diễn nghĩa và Thủy hử (Ảnh: Sina).

Trong Hồng lâu mộng, Hà Tình vào vai Tần Khả Khanh - mỹ nhân “hồng nhan bạc phận”. Ở Tam quốc diễn nghĩa, bà đảm nhận vai Tiểu Kiều, người vợ tài sắc của Chu Du. Trong Thủy hử, Hà Tình hóa thân thành kỹ nữ nổi danh Lý Sư Sư. Còn tại Tây du ký, nữ diễn viên gây ấn tượng với vai Liên Liên - “cô út” trong tập 8.

Ngoài các tác phẩm kinh điển kể trên, Hà Tình còn tham gia nhiều phim cổ trang khác. Trong thập niên 1990, bà được ca ngợi là “đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc” với nhan sắc thanh tú, dịu dàng và khí chất cổ điển hiếm có.

Từ khi sức khỏe suy giảm, Hà Tình dần rút lui khỏi màn ảnh, gần như không còn xuất hiện trước công chúng. Bạn bè của nữ diễn viên cho hay, bà rút lui vì mong giữ mãi hình ảnh đẹp trong mắt khán giả.

Sự ra đi của Hà Tình để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng nghiệp và khán giả, khép lại cuộc đời nghệ thuật rực rỡ của một trong những mỹ nhân cổ trang tiêu biểu của màn ảnh Trung Quốc.