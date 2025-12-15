Phi Thanh Vân yêu doanh nhân U60: "Chúng tôi sẽ có một đám cưới ấm áp"

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phi Thanh Vân cho biết, chị và doanh nhân Trần Chí Phú đã có gần 2 năm yêu và bên nhau. Hai người có 1 năm làm bạn trước khi quyết định gắn bó, thân thiết hơn.

Phi Thanh Vân và bạn trai là doanh nhân Trần Chí Phú (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Chúng tôi đều từng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống riêng nên chọn cách nâng niu hạnh phúc kín đáo, không ồn ào. Tình yêu của chúng tôi không phải sở hữu mà để chia sẻ, đồng hành và đồng cảm", nữ diễn viên nói.

Phi Thanh Vân cũng cho biết, bạn trai là người hiền lành, tinh tế, luôn hiểu tâm lý. Chị vui khi bạn trai hiểu mình qua từng ánh mắt. Bạn trai chị cũng biết khi nào cần yên lặng, khi nào cần động viên chị.

Chị nói rằng, bạn trai luôn là cộng sự thầm lặng, tư vấn, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, không bao giờ tranh vai hay đòi danh, chỉ đứng phía sau, nói: "Em cứ đi, anh lo phần còn lại".

Nữ diễn viên cũng tâm sự, khi yêu, chị là người nghiêm túc, chân thành và rõ ràng trong cảm xúc. Chị yêu không ồn ào nhưng có trách nhiệm. Khi ở bên nhau, chị và nửa kia luôn có những quy tắc nhất định như: Luôn tôn trọng không gian riêng, sự trung thực và lắng nghe lẫn nhau.

Theo Phi Thanh Vân, anh Chí Phú cũng đối xử rất tốt với Tấn Đức - con riêng của chị. Anh không cố chứng minh điều gì mà đến với bé bằng sự chân thành, như dạy bé kiên nhẫn làm từng phép tính, tập cờ không dạy thắng thua mà dạy suy nghĩ và tôn trọng đối thủ.

"Anh tôn trọng cảm xúc, dạy dỗ văn minh, không bắt con nghe lời mà dạy con hiểu giá trị của kỷ luật, tử tế và yêu thương. Tấn Đức cũng mến anh, tin anh và đón nhận anh như một người cha ấm áp, không khác gì ruột thịt", chị cho biết.

Khi phóng viên hỏi: "Có thông tin cho rằng Phi Thanh Vân quen doanh nhân Chí Phú vì anh ấy có điều kiện, chị phản hồi thế nào?".

Nữ diễn viên trả lời: "Tôi xin phép không bình luận về những thông tin mang tính suy đoán đời tư. Thời gian qua, tôi tập trung hoàn toàn cho công việc nghệ thuật, sản xuất phim và các hoạt động văn hóa – xã hội. Những gì tôi đang và đã làm là câu trả lời rõ ràng nhất. Tôi tin rằng, người hiểu mình thì không cần giải thích quá nhiều...".

Nói về kế hoạch làm đám cưới, Phi Thanh Vân cho biết, hiện tại chị và bạn trai đang bận rộn với một số kế hoạch, như: Làm xong 79 tập phim Tham vọng thượng lưu, sản xuất cuộc thi hoa hậu và một số công tác vì cộng đồng nên đám cưới sẽ dời sang năm 2026.

"Nếu có tiến tới hôn nhân, tôi mong đó sẽ là một lễ cưới ấm áp, giản dị, dành cho gia đình và những người thực sự yêu thương, hơn là một sự kiện phô trương", chị bày tỏ.

Nữ diễn viên hạnh phúc khi gặp được người phù hợp, sẽ làm đám cưới vào năm 2026 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ diễn viên cho biết thêm, là một người làm nghệ thuật nên chị cũng rất nhạy cảm, hay buồn. Tuy nhiên, đó cũng là cách chị cảm nhận sâu sắc hơn cuộc sống.

"Khi buồn, tôi chọn thiền, viết, làm việc thiện và quay về với những giá trị tinh thần để tự cân bằng chính mình", chị nói.