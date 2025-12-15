Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư sân bay Phan Thiết

Ngày 15/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết (sân bay Phan Thiết) - hạng mục hàng không dân dụng, được đấu thầu theo hình thức công khai.

Theo đó, mục tiêu dự án là góp phần hoàn thiện hệ thống cảng hàng không theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự án cũng đáp ứng nhu cầu vận tải đường hàng không ngày càng tăng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo tính cơ động trong việc phòng thủ, cứu hộ, cứu nạn; đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực Nam Trung bộ nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng.

Một góc dự án sân bay Phan Thiết (Ảnh: Văn Phú).

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, sân bay Phan Thiết hướng đến phục vụ các hoạt động bay dân dụng cấp 4E, đảm bảo công suất 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030. Đồng thời khai thác các chuyến bay nội địa, quốc tế để phục vụ việc đi lại của người dân, du khách...

Dự án sân bay Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng có quy mô 74,6ha, trong đó khu nhà ga hành khách có diện tích thiết kế khoảng 16.000-18.000m2. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.797 tỷ đồng; thời gian hoạt động dự án là 50 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được chấp thuận theo quy định pháp luật hiện hành.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục pháp lý, bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ, đúng quy hoạch, đúng cam kết.

Dự án Cảng hàng không Phan Thiết được khởi công từ năm 2015 tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Như Dân trí thông tin, sân bay Phan Thiết rộng 543ha, nằm tại xã Thiện Nghiệp, tỉnh Bình Thuận (cũ), nay là phường Mũi Né, Lâm Đồng. Dự án được khởi công vào tháng 1/2015, gồm hạng mục quân sự và dân dụng.

Trong đó, phần dân dụng nâng cấp từ sân bay cấp 4C lên 4E, đường băng dài 3.050m, công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030. Đến nay, các hạng mục quân sự đã cơ bản hoàn thiện, trong khi hạng mục dân dụng chưa hoàn tất do nhiều thay đổi về hạ tầng kỹ thuật lẫn thủ tục.

Tháng 7 vừa qua, Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt trời có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng, đề xuất được đầu tư dự án này nhưng kiến nghị chuyển từ hình thức BOT sang đầu tư kinh doanh trực tiếp.