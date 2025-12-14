Nữ người mẫu nghiện phẫu thuật thẩm mỹ tử vong sau cú ngã từ tầng 9

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, Mary Magdalene (33 tuổi) được nhân viên khách sạn phát hiện trong bãi đậu xe sau một đêm lưu trú. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, nữ người mẫu có bài đăng ngắn trên trang cá nhân với hơn 136.000 người theo dõi.

Cô cũng chia sẻ đoạn trích từ cảnh cuối của bộ phim The Truman Show, trong đó nhân vật do Jim Carrey thủ vai cúi chào và nói: “Trong trường hợp tôi không gặp lại các bạn, chúc buổi chiều tốt lành, buổi tối tốt lành và chúc ngủ ngon”.

Mary Magdalene là người mẫu kiêm ngôi sao mạng xã hội người Canada (Ảnh: AOL).

Trung tá Chanarong Prakongkuea, thuộc đồn cảnh sát Patong (Thái Lan), cho biết: “Bên trong phòng, trên ban công, chúng tôi tìm thấy đôi dép của người quá cố bị bỏ lại”.

Thi thể của Mary Magdalene hiện được chuyển đến Bệnh viện Vachira Phuket để phục vụ công tác khám nghiệm, xác định nguyên nhân tử vong chính thức.

Trước khi qua đời, Mary Magdalene có cuộc đời nhiều biến động. Cô từng được nuôi dạy trong một gia đình tại Canada với những quy tắc khắt khe, nơi ngay cả phim hoạt hình Disney cũng bị cấm.

Tuy nhiên, từ năm 12 tuổi, cô bắt đầu tiếp xúc với những thú vui không lành mạnh và đến năm 17 tuổi làm vũ nữ tại hộp đêm. Sau năm 21 tuổi, Mary thực hiện hàng loạt ca phẫu thuật thẩm mỹ như nâng ngực, nâng mông, sửa mũi, hút mỡ…

Một số ca phẫu thuật được cho là bất hợp pháp, trong đó có ca từng khiến cô suýt mất mạng và phải truyền máu hai lần.

Mary Magdalene khi còn nhỏ (Ảnh: Instagram).

Năm 2018, Mary bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi chia sẻ trải nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ thất bại này.

Đầu năm nay, cô tiếp tục gây tranh cãi khi chỉnh sửa nhãn cầu bằng mực xanh neon. Tuy nhiên, mực vàng thừa bị rò rỉ, vón cục ở khóe mắt, làm ố vùng da xung quanh. Mary cũng khiến dư luận choáng váng khi quyết định xăm kín toàn bộ cơ thể bằng mực đen.

Trên các nền tảng mạng xã hội, Mary Magdalene thường xuyên đăng tải nội dung xoay quanh phẫu thuật thẩm mỹ, thách thức các chuẩn mực về vẻ đẹp.

Trong một video dài 7 phút trên YouTube, cô từng chia sẻ: “Mọi người rất tò mò và bối rối về cơ thể tôi. Tôi thực sự thích phẫu thuật thẩm mỹ, đó là một trong những sở thích của tôi”.

Dù thực hiện nhiều ca chỉnh sửa, Mary nhấn mạnh cô không khuyến khích người khác làm theo mình. Tuy nhiên, với nữ người mẫu, việc phẫu thuật thẩm mỹ đã “trở thành một phần bản sắc”, khi công chúng gắn cô với hình ảnh “cô gái nghiện dao kéo”.

Mary Magdalene từng gây sốc khi nhuộm mắt và nhuộm đen toàn bộ da (Ảnh: Instagram).

Dù ám ảnh với phẫu thuật thẩm mỹ, Mary thừa nhận có thời điểm niềm đam mê này không còn mang lại cảm giác hứng thú. Theo cô, quá trình ấy “khiến bản thân kiệt quệ trên nhiều phương diện”.

Chia sẻ với Daily Mail, Mary nói: “Thời gian, tiền bạc, năng lượng và cả sức khỏe của tôi đều bị ảnh hưởng. Về lâu dài, bạn chỉ đang tự đào cho mình một cái hố rất tốn kém và mất thời gian”.

Sự ra đi đột ngột của Mary Magdalene khép lại cuộc đời nhiều tranh cãi, đồng thời gợi lên những suy ngẫm về mặt trái của danh tiếng và áp lực về ngoại hình trong thời đại mạng xã hội.