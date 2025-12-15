Tuấn Hưng khóc, chia sẻ về giai đoạn khó khăn sau khi mẹ qua đời

Thời gian gần đây, Tuấn Hưng trải qua giai đoạn nhiều biến động, khi liên tiếp đối diện với những vấn đề liên quan đến sức khỏe và gia đình. Những thay đổi này khiến cuộc sống cũng như âm nhạc của nam ca sĩ chậm lại...

Ca sĩ Tuấn Hưng tại sự kiện ra mắt album “Chạm” chiều 14/12, ở Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trong buổi ra mắt album Chạm tại Hà Nội, Tuấn Hưng cho biết đây là quãng thời gian nhiều biến cố nhất trong cuộc đời anh. Khi mẹ bắt đầu lâm bệnh nặng, bản thân nam ca sĩ cũng gặp vấn đề về sức khỏe và phải phẫu thuật dây thanh quản. Những biến cố xảy ra gần như cùng lúc khiến anh rơi vào trạng thái hụt hẫng.

“Gọi là trầm cảm thì hơi quá, nhưng đó là cảm giác cô đơn, lạc bước, mọi thứ như tụt xuống. Tôi không chia sẻ điều này với gia đình vì nghĩ mình là trụ cột, chỉ ghi lại cảm xúc bằng âm nhạc và tự đứng dậy bằng âm nhạc”, Tuấn Hưng bộc bạch.

Sau khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, nam ca sĩ cho biết anh không đặt nặng việc phải tiếp tục “chạy đua” với thị trường âm nhạc. Lần đầu tham gia một gameshow (chương trình truyền hình giải trí), anh đến với chương trình bằng tâm thế khá thoải mái, không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng như nhiều nghệ sĩ trẻ.

“Theo dõi chương trình, tôi thấy phần lớn là các bạn trẻ, được đào tạo bài bản, có chiến lược rõ ràng. Việc mình bị đưa ra khỏi vòng xoáy đó là điều bình thường. Nhưng đôi khi cái mất lại là cái được. Khi cô đơn, tôi có nhiều năng lượng sáng tạo hơn”, Tuấn Hưng chia sẻ.

Theo nam ca sĩ, quãng thời gian im lặng, ít xuất hiện trước công chúng giúp anh tập trung hơn cho việc viết. Anh cho biết bản thân gần như viết mỗi ngày, từ thơ, văn đến ca từ, và những gì được đưa vào bài hát đều là cảm xúc trực diện, không ẩn dụ hay phóng đại.

Trong những sáng tác gần đây, hình ảnh người mẹ xuất hiện như một mạch cảm xúc xuyên suốt. Với Tuấn Hưng, mẹ là người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời.

Thuở nhỏ, anh thường theo mẹ ra chợ Đồng Xuân buôn bán; tuổi thơ gắn liền với sự nghiêm khắc và tần tảo của bà. Khi Tuấn Hưng quyết định nghỉ học tại Đại học Thăng Long để theo đuổi con đường ca hát, mẹ anh từng buồn vì mong con có một công việc ổn định.

Tuấn Hưng xúc động, không kìm được nước mắt khi chia sẻ về mẹ (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Những ký ức và tình cảm dành cho mẹ cũng trở thành chất liệu quan trọng trong album Chạm - dự án đánh dấu lần đầu tiên Tuấn Hưng đảm nhận vai trò người viết nhạc kiêm ca sĩ thể hiện - với sự đồng hành của nhạc sĩ Phạm Việt Tuân trong phần hòa âm, phối khí.

Khác với hình ảnh quen thuộc gắn liền các bản ballad tình yêu, nam ca sĩ lựa chọn khai thác những đề tài gần gũi hơn như gia đình, bạn bè và những chiêm nghiệm cá nhân sau biến cố.

Mỗi ca khúc trong album được Tuấn Hưng xem như một lát cắt cảm xúc, ghi lại những va đập trong cuộc sống và hành trình tự chữa lành. Đáng chú ý, ca khúc Chạm vào nỗi nhớ mẹ được đặt ở vị trí mở đầu album dù được anh viết sau cùng.

“Sau khi mẹ mất, tôi có cảm giác mẹ vẫn ở đâu đó trong ngôi nhà này. Ngồi ngoài sân, trong phòng hay lên gác, tôi vẫn thấy mẹ quanh đây. Đến giờ, cả gia đình vẫn nghĩ mẹ vẫn đang ở đâu đó thôi. Tôi muốn nỗi nhớ ấy được thể hiện đúng với con người mình, không êm đềm theo cách quen thuộc”, Tuấn Hưng chia sẻ.

Bên cạnh mẹ, vợ và các con là điểm tựa tinh thần quan trọng giúp Tuấn Hưng vượt qua giai đoạn khó khăn. Chia sẻ về sự thay đổi của chồng, bà xã Thu Hương cho biết nam ca sĩ ngày càng trầm lắng và sâu sắc hơn trong cả âm nhạc lẫn đời sống.

“Nếu trước đây mỗi sản phẩm mới anh đều bật cho tôi nghe ngay, thì bây giờ hai vợ chồng cùng chậm lại, lắng nghe kỹ hơn từng giai điệu, từng câu chữ”, Thu Hương nói.

Bà xã Thu Hương (ở giữa) tiết lộ Tuấn Hưng là người sống tình cảm nhưng thường giấu nỗi buồn để không khiến gia đình lo lắng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Các con là niềm vui của nam ca sĩ trong giai đoạn này (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Theo cô, qua nhiều biến cố, Tuấn Hưng không còn bộc lộ cảm xúc một cách trực diện mà chọn cách lặng lẽ hơn. Anh là người sống tình cảm nhưng thường giấu nỗi buồn để không khiến gia đình lo lắng. “May mắn là anh ấy luôn có gia đình, bạn bè và âm nhạc để cân bằng và giải tỏa”, cô bày tỏ.

Trước đó, bà Lam Hồng - mẹ của ca sĩ Tuấn Hưng - đã qua đời lúc 21h10 ngày 15/11 tại nhà riêng sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư, hưởng thọ 75 tuổi.

Thời gian bà điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, con trai, con dâu thay nhau túc trực bên giường bệnh. Từ đầu tháng 10, Tuấn Hưng đã liên tục chia sẻ tâm trạng lo lắng về tình hình sức khỏe của mẹ...