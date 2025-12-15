Amway khai trương khu phức hợp kinh doanh và trải nghiệm tại Đồng Nai

Đây là một trong những bước đi trọng điểm trong chiến lược đầu tư dài hạn của Amway nhằm hiện đại hóa hệ thống vận hành, mở rộng độ phủ thị trường và củng cố mạng lưới phân phối trên toàn quốc.

Việc khai trương Amway Center tại Đồng Nai, một địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh và nhu cầu tiêu dùng ở mức cao là bước đi chiến lược trong lộ trình mở rộng, nâng chất lượng phục vụ, tăng cường trải nghiệm khách hàng được Amway đã kiên định triển khai từ năm 2022. Với vị trí chiến lược về mặt địa lý và kinh doanh, Đồng Nai Center cũng được lựa chọn là trụ sở của Amway Việt Nam trong tương lai gần.

Sự hiện diện của Amway tại Đồng Nai không chỉ đánh dấu bước mở rộng thị trường, mà còn thể hiện cam kết của Amway Việt Nam trong việc tiến gần hơn đến cộng đồng nhà phân phối và người tiêu dùng tại khu vực Đông Nam Bộ.

Amway Việt Nam chính thức khai trương khu phức hợp Kinh doanh và Trải nghiệm tại Đồng Nai (Ảnh: Amway Việt Nam).

Amway Center Đồng Nai được xây dựng như một phiên bản nâng cấp toàn diện của mô hình hỗ trợ kinh doanh trước đây, mang đến lợi thế: Nhà phân phối được tiếp cận dịch vụ nhanh hơn, nguồn hàng ổn định hơn, và hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện hơn; người tiêu dùng được trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng chất lượng cao ngay tại địa phương.

Với định hướng “lấy trải nghiệm làm trung tâm”, Amway Center mang đến không gian để khách hàng trực tiếp khám phá các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, mỹ phẩm và chăm sóc gia đình. Đồng thời, Amway Center Đồng Nai tạo ra nhiều giá trị cho nhà phân phối, từ đào tạo kỹ năng, tổ chức hội họp đến tư vấn và phát triển kinh doanh trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và nhất quán với tiêu chuẩn thương hiệu Amway.

Hoạt động mua sắm cũng được tối ưu nhờ mô hình tích hợp đăng ký - mua hàng - thanh toán - nhận hàng (SOED). Nhà phân phối có thể mua và thanh toán trực tiếp tại siêu thị, đồng thời nhận hàng tại kho sau khi đặt hàng online. Hệ thống vận hành nhất quán, cung ứng đầy đủ các sản phẩm, SOP và chương trình khuyến mãi giúp nhà phân phối tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả kinh doanh và mang đến trải nghiệm dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.

Bà Ôn Minh Hằng - Phó tổng giám đốc Amway Việt Nam phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Amway Việt Nam).

Tại Đồng Nai Center, nhà phân phối được trải nghiệm hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ toàn diện gồm khu siêu thị trưng bày sản phẩm, máy InBody, phòng Home Beauty và máy soi da, khu bếp Home Party, cùng phòng họp lớn 300 chỗ phục vụ đào tạo và tổ chức sự kiện quy mô.

Tất cả được thiết kế để Đồng Nai Center trở thành một “trạm dịch vụ 360 độ” - điểm kết nối, truyền cảm hứng và hỗ trợ tối đa cho hành trình phát triển bền vững của cộng đồng nhà phân phối.

Bên cạnh các khu phức hợp kinh doanh và trải nghiệm, Amway còn phát triển mô hình trung tâm hỗ trợ kinh doanh - Mini center kết hợp cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) tại nhiều địa phương như Bình Dương cũ, Đồng Tháp, Đà Nẵng, và An Giang. Mini Center không chỉ là điểm trưng bày hay hội họp, là không gian kết nối cộng đồng và lan tỏa lối sống khỏe mạnh, hạnh phúc, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu giao nhận, rút ngắn thời gian đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng.

Trong năm 2026, Amway dự kiến tiếp tục đưa vào hoạt động các mini center tại Vinh, Bắc Giang, Bến Tre, Long An... Việc mở rộng chiến lược này giúp Amway tiếp cận các thị trường tiềm năng, mở rộng tệp khách hàng và nhà phân phối mới, đồng thời củng cố nền tảng tại các thị trường hiện hữu và tăng mật độ điểm chạm thương hiệu tại các khu vực trọng điểm.

Ngày 18/11, Amway đã khánh thành kho trung tâm ở Bình Dương cũ với tổng mức chi phí đầu tư và vận hành trong 5 năm ước tính là 12 triệu đô la Mỹ (tương đương 300 tỷ đồng) và diện tích hơn 5.000m². Kho trung tâm Amway Việt Nam được xem là một dự án chiến lược mang tính đột phá.

Dự án đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi mô hình kinh doanh của Amway Việt Nam, đồng thời củng cố nền tảng logistics hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong 5 năm tới.

Amway đã trao tặng 200 triệu đồng cho Tỉnh đoàn Đồng Nai và Ủy ban Nhân dân phường Tam Hiệp để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Amway Việt Nam).

Tại lễ khai trương, Amway đã trao tặng 200 triệu đồng cho Tỉnh đoàn Đồng Nai và UBND phường Tam Hiệp để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đây không chỉ là những hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm, mà còn là cam kết lâu dài của Amway trong việc góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Món quà ý nghĩa này như lời tri ân và sự sẻ chia chân thành của Amway đối với cộng đồng, nơi doanh nghiệp gắn bó, đồng hành và mong muốn cùng phát triển bền vững.

Bà Ôn Minh Hằng, Phó tổng giám đốc Amway Việt Nam chia sẻ: “Việc đưa Amway Center Đồng Nai vào hoạt động thể hiện rõ cam kết của Amway trong chiến lược đầu tư dài hạn tại Việt Nam. Chúng tôi không chỉ mở thêm một điểm phục vụ, mà đang kiến tạo những trung tâm kinh doanh và trải nghiệm mang lại giá trị thực cho khách hàng cùng cơ hội phát triển bền vững cho cộng đồng nhà phân phối. Đồng Nai là một thị trường năng động, giàu tiềm năng và chúng tôi tin rằng sự hiện diện của Amway Center sẽ góp phần tạo ra những thay đổi tích cực, mở ra những hành trình mới đầy cảm hứng”.

Sự kiện khai trương Amway Center Đồng Nai không chỉ là một hoạt động ra mắt cơ sở mới, mà còn là bước tiến mang tính chiến lược nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu, nâng cao chất lượng trải nghiệm khách hàng và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho toàn thị trường.