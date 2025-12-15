Nước đi nhượng bộ của Ukraine trên con đường chấm dứt xung đột với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp các nhà đàm phán của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đức trong một vòng đàm phán được dự đoán là quan trọng nhằm đạt được thỏa thuận về kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga.

Trong bối cảnh Tổng thống Trump hối thúc nhà lãnh đạo Ukraine chấp nhận một thỏa thuận hòa bình, Tổng thống Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng thỏa hiệp.

Trước cuộc gặp với các nhà đàm phán Mỹ, ông Zelensky ngày 14/12 nói rằng Ukraine sẽ từ bỏ hy vọng gia nhập NATO, ít nhất ở thời điểm hiện tại, với điều kiện nhận được sự đảm bảo an ninh mạnh mẽ từ Mỹ để ngăn Nga mở lại chiến dịch quân sự trong tương lai. Tuy nhiên, ông Zelensky cũng nhắc lại rằng Ukraine không muốn nhượng bộ các vùng lãnh thổ mà nước này đang kiểm soát, trong khi chính quyền Tổng thống Trump đề xuất Ukraine nhượng bộ.

Tổng thống Zelensky cho biết ông dự kiến ​​sẽ nhận được thông tin chi tiết về các đảm bảo an ninh do Mỹ đề xuất vào cuối ngày 14/12 hoặc ngày 15/12.

“Theo quan điểm của tôi, điều quan trọng nhất là kế hoạch hòa bình phải công bằng nhất có thể, trước hết là đối với Ukraine, bởi vì chính Nga đã phát động cuộc chiến này”, ông Zelensky nói với các phóng viên hôm 14/12 trước các cuộc gặp.

“Và trên hết, nó phải khả thi. Kế hoạch thực sự không chỉ là một tờ giấy, mà phải là một bước đi có ý nghĩa hướng tới việc chấm dứt chiến tranh”, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Cuộc gặp với các nhà đàm phán Mỹ diễn ra trước thềm một tuần ngoại giao căng thẳng. Vào ngày 15/12, ông Zelensky dự kiến gặp các nhà lãnh đạo hàng đầu châu Âu, đồng thời cùng Thủ tướng Đức Friedrich Merz tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Đức - Ukraine. Cuối tuần này, các thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ bỏ phiếu về việc có sử dụng một phần trong số 210 tỷ euro tài sản bị đóng băng của Nga tại châu Âu, tương đương khoảng 245 tỷ USD, để cho Ukraine vay vào năm 2026 và 2027 hay không.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhà đàm phán cấp cao của Ukraine Rustem Umerov và Thủ tướng Đức Friedrich Merz gặp con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jared Kushner, Đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff và Tư lệnh tối cao Liên minh NATO tại châu Âu (SACEUR) Alexus Grynkewich tại Berlin, Đức, ngày 14/12 (Ảnh: Reuters).

Sự nhượng bộ của Ukraine

Hiện vẫn còn những khác biệt lớn giữa kế hoạch mới nhất của Mỹ và Ukraine nhằm chấm dứt xung đột. Đây cũng là những khác biệt đã tồn tại suốt từ đầu năm đến nay, khiến Mỹ và Ukraine chưa đạt được thỏa hiệp.

Kế hoạch của Mỹ thúc đẩy Ukraine đồng ý đổi các vùng lãnh thổ ở miền Đông để lấy hòa bình, bao gồm các khu vực mà Kiev đang kiểm soát ở tỉnh Donetsk. Washington đề xuất Kiev từ bỏ hy vọng gia nhập NATO, liên minh quân sự và chính trị được coi là nền tảng an ninh nối liền châu Âu và Bắc Mỹ. Mỹ cũng muốn tạo ra một “vùng kinh tế tự do” ở miền Đông Ukraine, hoạt động như một vùng đệm giữa lãnh thổ của Ukraine và khu vực do Nga kiểm soát.

Vào ngày 10/12, Ukraine đã đệ trình lên Mỹ phiên bản kế hoạch hòa bình của riêng Kiev, trong đó không nhượng lại vùng lãnh thổ nào mà Ukraine đang kiểm soát. Kế hoạch này cũng loại bỏ điều khoản của Mỹ ngăn Ukraine gia nhập NATO. Kế hoạch còn quy định rằng bất kỳ quyết định nào về việc từ bỏ lãnh thổ Ukraine đều cần phải được đưa ra bỏ phiếu tại Ukraine.

Trước cuộc gặp với các nhà đàm phán Mỹ hôm 14/12, Tổng thống Zelensky nói rằng ông vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía đại diện Mỹ về phiên bản của Ukraine. Ông cũng cho biết Ukraine sẵn sàng đạt được thỏa thuận ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại.

“Một lựa chọn công bằng và khả thi là: “Chúng ta sẽ giữ nguyên hiện trạng””, ông Zelensky nói.

Nhưng ông Zelensky cũng bày tỏ sự hoài nghi về một “vùng kinh tế tự do” theo đề xuất của Mỹ. Theo đó, quân đội Ukraine sẽ buộc phải rút khỏi vùng này, bao gồm các thành phố quan trọng như Kramatorsk và Sloviansk. Tổng thống Ukraine đặt câu hỏi tại sao quân đội Nga lại không phải rút khỏi một số khu vực mà họ đang kiểm soát?

“Đây là một câu hỏi mà cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng nó vô cùng nhạy cảm và rất nóng”, ông Zelensky nói thêm.

Tuy nhiên, ông Zelensky cũng nói rằng Ukraine không còn khăng khăng đòi tư cách thành viên NATO nữa. Việc gia nhập NATO sẽ đảm bảo rằng các thành viên NATO phải bảo vệ Ukraine nếu Nga hành động quân sự với Kiev trong tương lai.

Mặc dù ông Zelensky từng thừa nhận trước đây rằng tư cách thành viên NATO khó có thể xảy ra với Ukraine trừ khi ông Trump đồng ý, nhưng tuyên bố mới đây của nhà lãnh đạo Ukraine về việc sẵn sàng từ bỏ tham vọng gia nhập NATO đã cho thấy sự nhượng bộ lớn.

Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Putin sẵn sàng đồng ý với bất kỳ kế hoạch nào để chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Putin nói rằng Nga đang thắng thế. Và ngay cả khi các cuộc đàm phán hòa bình đã tiến triển, Nga vẫn tiếp tục tập kích lưới điện của Ukraine và từ từ tiến công dọc theo chiến tuyến ở phía đông Ukraine.

Mặc dù vậy, Tổng thống Zelensky cũng đang cố gắng duy trì sự ủng hộ của Tổng thống Trump, người đã đảo ngược chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Nga và châu Âu trong nhiều thập niên kể từ khi nhậm chức và đôi khi ủng hộ các điều khoản của Nga nhằm tìm cách chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Zelensky tin rằng Mỹ có thể buộc Tổng thống Putin chấp nhận một thỏa thuận.

“Nếu Mỹ thực sự muốn chấm dứt cuộc chiến này - như họ đang thể hiện hôm nay ở cấp cao - tôi tin rằng Nga sẽ phải thỏa hiệp”, nhà lãnh đạo Ukraine nhận định.