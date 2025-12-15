Suzuki Fronx thế chỗ Hyundai Venue, trở thành SUV hạng A “kén” khách nhất

Theo dữ liệu bán hàng được Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, chỉ có 116 chiếc Suzuki Fronx đến tay khách hàng trong tháng đầu tiên mở bán (tháng 11). Kết quả đó khiến mẫu xe này xếp hạng chót trong phân khúc SUV đô thị hạng A, giúp Hyundai Venue thoát khỏi vị trí bán chậm nhất.

Cụ thể, Hyundai Venue bán được 185 chiếc, nhiều hơn 1 xe so với tháng trước. Toyota Raize và Kia Sonet đều ghi nhận doanh số tăng trưởng, lần lượt bán được 380 xe và 682 xe.

VinFast VF 5 giảm tiêu thụ gần 31% trong tháng 11, nhưng nắm giữ phần lớn thị phần của phân khúc SUV đô thị hạng A (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Lần đầu ra mắt Việt Nam vào giữa tháng 10, Suzuki Fronx được đánh giá cao về hàm lượng trang bị, nổi bật hơn các đối thủ nhờ sự xuất hiện của gói công nghệ an toàn chủ động (ADAS) trên phiên bản cao cấp nhất. Tuy nhiên, giá bán 520-649 triệu đồng của mẫu xe này lại gây tranh cãi.

Phần đông người dùng đánh giá mức giá trên của Fronx là khá cao so với các đối thủ. Điều đó tạo thành rào cản cho “tân binh” này ở tháng đầu mở bán, khiến nhà phân phối nhanh chóng áp dụng ưu đãi cho Fronx ngay từ đầu tháng 11, cụ thể là giảm 20-25 triệu đồng cho hai bản cao cấp (trừ biến thể tiêu chuẩn).

Ngay khi về đại lý, Suzuki Fronx có thêm ưu đãi cộng dồn, giúp giá xe giảm tới 45 triệu đồng trong tháng 11 (Ảnh: Đại lý Suzuki).

Trước tình hình kinh doanh không mấy khả quan trong tháng 11, Suzuki Fronx được nhà phân phối gia tăng ưu đãi trong tháng 12. Theo đó, mẫu SUV hạng A được hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ tùy phiên bản, quy đổi thành mức giảm 26-60 triệu, giúp giá xe thực tế hạ còn 494-614 triệu đồng.

Dù vậy, Suzuki Fronx vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ nhiều đối thủ. Ví dụ như Kia Sonet được nhà sản xuất khuyến mại 10-25 triệu đồng; tuy không giảm sâu như Fronx nhưng mẫu xe Hàn Quốc này lại sở hữu “giá sàn” hấp dẫn hơn, cụ thể là 489 triệu đồng sau khi áp dụng ưu đãi.

Thậm chí, các mẫu SUV hạng B cũng tạo áp lực lên phân khúc SUV hạng A. Đơn cử như Mitsubishi Xforce Ultimate (bản cao nhất, giá 705 triệu đồng) đang được giảm giá gần 100 triệu đồng tại đại lý, có nơi chào khách mức giá thực tế là 613 triệu đồng, ngang “giá trần” thực tế của Fronx.