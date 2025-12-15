Ukraine tuyên bố phá hủy đường "độn thổ" của lực lượng Nga ở Kupiansk

Hình ảnh được cho là quân đội Ukraine phá hủy đường ống khí đốt Nga dùng để thâm nhập Kupiansk hôm 13/12 (Ảnh: Youtube).

Trung đoàn máy bay không người lái độc lập số 429 của Ukraine mang tên “Achilles” hôm 13/12 tuyên bố đã phá hủy một đường ống mà quân đội Nga sử dụng để thâm nhập vào thị trấn tiền tuyến Kupiansk thuộc tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine.

Theo thông cáo của đơn vị, trung đoàn Achilles đã được triển khai tới khu vực Kupiansk từ tháng 4 và kể từ đó đã gây tổn thất binh lực không nhỏ cho Nga.

Trung đoàn mô tả đường ống này là một “kênh hậu cần có tầm quan trọng sống còn” đối với lực lượng Nga. Tuyến đường được phát hiện trong quá trình trinh sát và bị phá hủy trong một chiến dịch phối hợp với các đơn vị Ukraine khác.

“Đó là một tuyến đường an toàn cho phép Nga tập trung lực lượng trong khi tránh được hỏa lực của chúng ta”, Achilles cho biết.

Hồi tháng 9, đã xuất hiện các báo cáo cho thấy quân đội Nga sử dụng một đường ống dẫn khí đốt để thâm nhập vào Kupiansk, một chiến thuật mà họ từng áp dụng trong trận chiến ở Avdiivka.

Tỉnh Kharkov (Kharkiv) nằm ở đông bắc Ukraine (Ảnh: DeepState).

Kupiansk nằm cách thành phố Kharkov, trung tâm của tỉnh Kharkov, khoảng 104km về phía đông. Giao tranh đã và đang diễn ra ác liệt xung quanh thị trấn này.

Thông tin được đưa ra không lâu sau khi Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết Quân đoàn Khartiia số 2 của họ đã tiến hành một cuộc phản công thành công ở phía bắc Kupiansk, diễn biến hoàn toàn trái ngược với các tuyên bố gần đây của Nga rằng họ đã kiểm soát thị trấn này.

Nga đang gia tăng áp lực trên nhiều mặt trận ở Ukraine. Tại Kharkov, mục tiêu là cắt đứt tuyến hậu cần trọng yếu của Ukraine; còn ở Donetsk, Moscow hướng đến việc phá vỡ hệ thống phòng ngự then chốt, tạo thế chia cắt và bao vây.

Theo Deep State, đây không phải là lần đầu tiên Nga áp dụng chiến thuật thâm nhập qua đường ống ngầm. Lần đầu tiên, lực lượng Nga đã lọt vào Avdiivka, và lần thứ hai là tại thị trấn Sudzha ở tỉnh Kursk (Nga).

Trong đó, Nga đã mất khoảng 3 tháng để chuẩn bị cho chiến dịch "độn thổ" qua một đường ống khí đốt bỏ không nhằm thâm nhập vào phía sau phòng tuyến của Ukraine ở thị trấn Sudzha.

Khoảng 500 binh sĩ Nga mang theo bình oxy, di chuyển qua đường ống khí đốt Urengoy - Pomary - Uzhgorod dài khoảng 15km hướng về Sudzha. Đây là đường ống từng được Nga dùng để chuyển khí đốt sang châu Âu thông qua lãnh thổ Ukraine. Sau khi Ukraine khóa van hồi đầu năm, đường ống đã dừng hoạt động nhưng vẫn còn nguyên.

Trong suốt thời gian trong đường ống, binh sĩ Nga phải đi gập người, thậm chí có những đoạn phải bò. Họ sử dụng xe đẩy nhỏ để mang theo nước uống và nhu yếu phẩm. Họ cũng sử dụng thiết bị phòng hộ để tránh ngộ độc khí còn sót lại trong đường ống.

Sau khi di chuyển hết đoạn đường ống, lực lượng Nga ém mình chờ thời cơ đánh úp trong điều kiện thiếu ánh sáng.