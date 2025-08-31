Hoa hậu Tiểu Vy đọ sắc cùng Thiếu tá công an vào vai "girl phố"

Trong buổi tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hoa hậu Trần Tiểu Vy và Thiếu tá Lê Thị Mai Ly đã có mặt từ 1h sáng để chuẩn bị. Khoảnh khắc hai người đẹp đứng chung khung hình lập tức thu hút sự chú ý của dân mạng.

Hoa hậu Tiểu Vy diện áo dài trắng với điểm nhấn trên ngực trái là chiếc huy hiệu hình lá cờ Việt Nam. Trong khi đó, Thiếu tá Mai Ly mặc cảnh phục.

Sau màn hóa thân thành "girl phố" cá tính, tham gia biểu diễn võ thuật trấn áp quái xế trong chương trình Ngày hội Vì Thủ đô bình yên (do Công an TP Hà Nội tổ chức tại phố đi bộ hồ Gươm vào sáng 10/8) gây sốt mạng xã hội, Thiếu tá công an Lê Thị Mai Ly được công chúng đặc biệt quan tâm.

Còn Hoa hậu Tiểu Vy nổi danh là hoa hậu có gương mặt "tỷ lệ vàng". Theo quan niệm thẩm mỹ, gương mặt tỷ lệ vàng được xem là đẹp hoàn hảo vì các đường nét trên gương mặt gần như trùng khớp với các chỉ số vàng (tỷ lệ Phi), là những tiêu chuẩn toán học về sự cân đối và hài hòa. Tại Việt Nam, Hoa hậu Tiểu Vy và Đặng Thu Thảo là những người đẹp được công nhận rộng rãi là có gương mặt đạt tỷ lệ vàng.

Không chỉ gặp gỡ Thiếu tá Mai Ly, Hoa hậu Tiểu Vy còn có dịp hội ngộ cùng hai người bạn là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ, cô rất vui khi có thể được gặp gỡ được nhiều cô chú, anh chị em nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, vận động viên tiêu biểu… những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hoá - thể thao của đất nước, đặc biệt là trong buổi tổng duyệt chuẩn bị cho đại lễ A80.

"Vy rất vinh dự và tự hào khi được là phần nhỏ trong bức tranh ngày hội lớn của dân tộc Việt Nam”, Tiểu Vy nói.

Bên cạnh đó, Tiểu Vy còn chia sẻ nhiều khoảnh khắc cùng các nghệ sĩ và khối diễu binh, diễu hành khác. Trong ảnh, cô chụp cùng với MC Khánh Vy và Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Chia sẻ tại buổi tổng duyệt, Lương Thùy Linh bày tỏ: “Được đồng hành, tập luyện và tham gia các buổi duyệt cho đại lễ là một niềm hạnh phúc và vinh dự rất lớn đối với tôi. Tôi đang vô cùng háo hức để cùng mọi người chào mừng ngày hội trọng đại của dân tộc”.

Khoảnh khắc Hoa hậu Tiểu Vy cùng đoàn làm phim Mưa đỏ cũng được người hâm mộ quan tâm. Trong thời điểm bộ phim đã cán mốc doanh thu 300 tỷ đồng và được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao, mỗi lần xuất hiện, các diễn viên Mưa đỏ lại trở thành tâm điểm chú ý.

Tiểu Vy cũng bày tỏ sự yêu thích bộ phim này và muốn chụp bức ảnh kỷ niệm cùng các diễn viên trong phim. Trước đó, cô cũng từng tham gia diễu hành dịp lễ 30/4 tại TPHCM.

Ảnh: Nhân vật cung cấp