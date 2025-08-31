''Chị đẹp'' Trang Pháp được người dân Hà Nội giúp ủi áo dài diễu hành A80

Trong không khí náo nức chuẩn bị cho đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), hình ảnh các nghệ sĩ miệt mài tập luyện diễu hành đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho khán giả.

Khi xuất hiện trong buổi sơ duyệt diễu hành, nữ ca sĩ Trang Pháp - Quán quân Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 - gây ấn tượng với hình ảnh đẹp dịu dàng trong bộ áo dài trắng.

Ít ai biết, chiếc áo này từng nhàu nhĩ vì quá trình vận chuyển, chỉ ít phút trước thời điểm bắt đầu sơ duyệt.

Hình ảnh Trang Pháp xinh đẹp, dịu dàng trong tà áo dài trắng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong lúc nữ ca sĩ đang băn khoăn về việc làm sao để xuất hiện thật đẹp và chỉn chu trong buổi lễ, cô bất ngờ được hai người phụ nữ lớn tuổi ở khu vực Quán Thánh - Nguyễn Biểu, Hà Nội (gần khu vực đoàn diễu hành tập luyện) nhiệt tình giúp đỡ.

Trang Pháp kể lại trong xúc động: "Tôi đang tìm chỗ ủi đồ cho chỉnh tề, thì may sao gặp được hai bác gái lớn tuổi, nhà ở khu chúng tôi đang tập. Các bác nhiệt tình hỏi thăm và một bác nói: "Mang lên nhà cô là (ủi) cho cháu'".

Lời mời chân thành của người phụ nữ xa lạ khiến Trang Pháp không khỏi bất ngờ và xúc động. Ngay sau đó, cô được dắt vào nhà và người phụ nữ kiên quyết tự tay ủi trang phục giúp cô.

''Chị đẹp'' Trang Pháp được người dân Hà Nội dắt vào nhà, giúp ủi áo dài biểu diễn diễu hành A80 (Video: Nhân vật cung cấp).

Trang Pháp đề nghị tự mình ủi đồ vì sợ làm phiền, nhưng người phụ nữ vẫn tận tình ở bên giúp đỡ cô cho đến khi chiếc áo dài trở nên phẳng phiu. Hành động đơn giản nhưng đã trở thành một kỷ niệm khó quên với Trang Pháp trong quá trình tham gia diễu hành cho đại lễ A80.

Trang Pháp cho biết thêm, hai người phụ nữ Hà Nội này không phải là người hâm mộ của cô. Họ chỉ biết Trang Pháp qua một số chương trình truyền hình. Điều này càng khiến nữ ca sĩ thêm trân trọng tình cảm của đồng bào.

"Tôi rất xúc động trước lòng nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ của người dân Hà Nội. Hòa chung không khí náo nức của những ngày này, tôi lại càng thêm yêu và tự hào được là người Việt Nam", nữ ca sĩ bày tỏ.

Những ngày vừa qua, Trang Pháp chăm chỉ tập luyện tham gia diễu hành (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Bản thân Trang Pháp cũng là một người con của Hà Nội, sau nhiều năm sống xa quê và lập nghiệp tại TPHCM, lần trở về này mang một ý nghĩa đặc biệt với Quán quân Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023.

"Hà Nội trong lòng tôi vẫn luôn đẹp và thiêng liêng. Những tuyến phố tôi từng đi qua suốt những ngày nhỏ, giờ đang lấp đầy bởi màu cờ và tinh thần dân tộc", cô nói.

Trang Pháp cho biết cô cảm thấy vô cùng vinh dự và may mắn khi được lựa chọn tham gia lễ diễu binh, diễu hành lần này. Với cô, đây là cơ hội "80 năm mới có một lần", có khi một đời người chỉ có đôi ba lần được chứng kiến.

Trang Pháp là một trong các nghệ sĩ đi hàng đầu Khối văn hóa - thể thao, bên cạnh xe diễu hành (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cô được lựa chọn là một trong các nghệ sĩ dẫn đoàn, đi bên cạnh xe diễu hành. Khi được hỏi về điều này, Trang Pháp cho biết: "Mọi vị trí trong đoàn đều là vinh dự, nên khi biết mình đi ở hàng đầu tiên cùng xe diễu hành, tôi chỉ tập trung làm thật tốt nhiệm vụ của một công dân, một nghệ sĩ của Khối văn hóa - thể thao".

Ngoài việc lựa chọn hình ảnh trang phục đằm thắm, phù hợp với sự kiện quốc gia, Trang Pháp cũng gây chú ý vì khi thay đổi mái tóc màu hồng quen thuộc trong mấy năm qua sang màu tóc trầm hơn.

Nói về sự thay đổi này, Trang Pháp chia sẻ rằng cô rất yêu màu tóc hồng nhưng hiểu rằng cái đẹp phải phụ thuộc vào hoàn cảnh. Khi được vinh dự là một phần của đoàn diễu hành, cô biết mình cần tôn trọng vẻ đẹp chung và hình ảnh trang nghiêm của buổi lễ.