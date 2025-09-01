Hoa hậu đóng vai nhà ngoại giao, xuất hiện 3 phút trong "Mưa đỏ" là ai?

Mưa đỏ đang là bộ phim gây sốt phòng vé Việt. Hết ngày 31/8, tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền chạm mốc 340 tỷ đồng, vượt qua Bộ tứ báo thủ (Trấn Thành đạo diễn) để trở thành phim Việt ăn khách nhất năm.

Nhờ sức hút của phim, các diễn viên cũng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Trong Mưa đỏ, người xem đặc biệt chú ý đến nhân vật nữ trong đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris năm 1972. Đảm nhận nhân vật này là diễn viên Châu Hà Yến Nhi (SN 1977).

Nhân vật của Yến Nhi không có tên cụ thể, chỉ xuất hiện khoảng 3 phút thời lượng trong phim. Khán giả đoán nhân vật này được lấy hình mẫu từ nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Trang phục, kiểu tóc của Yến Nhi trong Mưa đỏ gợi vẻ sang trọng, điềm tĩnh. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nhân vật này chưa toát lên thần thái sắc sảo, tự tin của một nhà ngoại giao trên bàn đàm phán.

Châu Hà Yến Nhi chia sẻ, được tham gia vai diễn trong Mưa đỏ là vinh dự nhưng cũng mang lại áp lực lớn đối với cô. Theo nữ diễn viên, đạo diễn Đặng Thái Huyền từng khẳng định nhân vật của cô không tái hiện chính xác mà chỉ lấy cảm hứng từ nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Trước khi quay phim, cô dành thời gian tìm hiểu về câu chuyện lịch sử, phong thái của các nhà ngoại giao và tư liệu về bà Nguyễn Thị Bình để chuẩn bị tốt nhất cho nhân vật.

Sau khi Mưa đỏ tạo nên cơn sốt, nhiều khán giả tò mò về danh tính diễn viên đóng vai nhà nữ ngoại giao tại Hội nghị Paris. Thậm chí, không ít người cho rằng cô là gương mặt mới của điện ảnh Việt.

Trên thực tế, Yến Nhi đã hoạt động nghệ thuật hơn 2 thập kỷ. Cuối thập niên 1990, khi còn là sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Yến Nhi bén duyên nghề người mẫu, hoạt động sôi nổi ở Câu lạc bộ Hoa Học Đường (tiền thân của Câu lạc bộ Thời trang Thanh niên thuộc Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM).

Nhóm người mẫu Hoa Học Đường cùng thời với Yến Nhi còn có những tên tuổi như siêu mẫu Ngọc Thúy, Ngọc Nga... Đến nay, các chân dài vẫn thường xuyên tụ họp, giữ tình bạn thân thiết.

Năm 2000, Yến Nhi đăng quang cuộc thi Hoa hậu ảnh của một tạp chí, tên tuổi ngày một nổi tiếng. Thời đỉnh cao, cô không chỉ diễn thời trang mà còn làm MC, đóng quảng cáo, chụp hình tạp chí...

Sau khi giải nghệ nghề người mẫu, chân dài dần ít hoạt động nghệ thuật. Những năm sau này, cô tái xuất trong vai trò diễn viên, góp mặt trong một số tác phẩm như: Vực thẳm vô hình, Đam mê nghiệt ngã, Người đàn bà quyến rũ, Nếu còn có ngày mai, Siêu trộm, Chọc tức vợ yêu...

Về đời tư, Yến Nhi có hôn nhân viên mãn bên nhiếp ảnh gia Ngô Anh Khôi. Cặp đôi quen biết nhau từ lúc Yến Nhi học đại học, sau đó kết hôn năm 2001.

Thời gian đầu, nhiều khán giả tiếc nuối vì Yến Nhi lên xe hoa khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Tuy nhiên cô hài lòng với lựa chọn ở thời điểm đó, sẵn sàng lùi về hậu phương hỗ trợ chồng quản lý studio, chăm sóc con cái.

Con gái lớn của vợ chồng Yến Nhi - Anh Khôi năm nay 23 tuổi, còn con trai út tròn 19 tuổi, đang là sinh viên năm nhất. Tổ ấm hạnh phúc, ông xã yêu thương, con cái ngoan ngoãn là niềm tự hào lớn nhất đối với Yến Nhi.

Yến Nhi từng chia sẻ, bí quyết vun đắp hôn nhân bền chặt là sự thấu hiểu, nhường nhịn lẫn nhau. Khi các con trưởng thành, ông xã thường động viên Yến Nhi trở lại với các dự án nghệ thuật để khuây khỏa tinh thần, thỏa nỗi nhớ phim trường.

Sau hơn 2 thập kỷ từ thời đỉnh cao, cựu người mẫu Yến Nhi vẫn được khen về sắc vóc trẻ trung so với tuổi thật. Đời thường, cô chuộng trang phục thanh lịch, phối hợp nhiều phụ kiện hiện đại, toát lên vẻ tươi trẻ, nhiều năng lượng.

Người đẹp 7X tận hưởng cuộc sống bình yên, đủ đầy. Cô thường xuyên ra ngoài gặp gỡ bạn bè, dành thời gian chăm sóc bản thân.

"Cảm ơn biến cố trên đời, nhắc ta trân quý khoảng trời bình yên. Cảm ơn những lúc muộn phiền, nhắc ta trân trọng niềm vui từng giờ", Châu Hà Yến Nhi từng chia sẻ về quan điểm sống.

Ảnh: Facebook nhân vật