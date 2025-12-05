K+ lỗ hàng nghìn tỷ đồng trước khi dừng hoạt động tại Việt Nam

Công ty Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) đã phát đi thông báo chính thức về việc ngừng cung cấp gói 5 kênh K+ trên hạ tầng truyền hình của đơn vị này kể từ ngày 1/1/2026.

SCTV cho biết Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam - đơn vị vận hành K+ đã quyết định dừng hoàn toàn việc cung cấp gói kênh này tại thị trường Việt Nam. Riêng bản quyền Ngoại hạng Anh, đơn vị nắm giữ sẽ sớm công bố phương án tiếp theo.

Hiện, phía K+ chưa có công bố chính thức, song trước đó, kênh truyền hình này có nhiều động thái thu gọn quy mô hoạt động. Chẳng hạn, từ ngày 1/7, K+ thông báo dừng phát sóng nhiều kênh; từ 1/10, dừng hoạt động bán hàng, gia hạn thuê bao và bảo hành thiết bị tại các cửa hàng K+ (K+ Store). Hiện, các dịch vụ của K+ cung cấp cũng chỉ hiển thị đến ngày 31/12.

VSTV thành lập năm 2009 dưới mô hình liên doanh giữa Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam - VTVcab (thuộc VTV) và Canal+ (Pháp), một trong những đơn vị kinh doanh dịch vụ truyền hình lớn nhất châu Âu. Kênh truyền hình K+ cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, kèm bản quyền của các giải đấu bóng đá hàng đầu.

Đến năm 2013, phần vốn của VTVcab được chuyển giao về VTV. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 20,1 triệu USD, trong đó VTV nắm 51% (tương đương 10,2 triệu USD), Canal+ sở hữu 49% còn lại.

Báo cáo tài chính cho thấy doanh nghiệp lỗ liên tục nhiều năm do khó khăn nội tại và sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường truyền hình trả tiền. Năm 2019, đơn vị sở hữu truyền hình K+ đạt doanh thu thuần 1.160 tỷ đồng, nhưng lỗ sau thuế hơn 246 tỷ đồng.

Đến năm 2020, doanh thu thuần của VSTV đạt 1.055 tỷ đồng, giảm 9% và lỗ sau thuế tăng gần 8% lên 265 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2020, doanh nghiệp lỗ lũy kế hơn 3.500 tỷ đồng, kéo vốn chủ sở hữu xuống âm hơn 3.200 tỷ đồng.

K+ đã đóng cửa nhiều đại lý tại Việt Nam (Ảnh: K+).

Năm 2021, doanh thu tăng nhẹ 2% lên 1.071 tỷ đồng nhưng lỗ sau thuế tăng gần 30% lên 342 tỷ đồng. Đến cuối năm 2021, đơn vị sở hữu K+ đã ghi nhận tổng lỗ lũy kế hơn 3.890 tỷ đồng.

Hiện, ông Axel Hugues Patrice Gallant (SN 1973), quốc tịch Pháp giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam.

Trước đó hồi tháng 8, chia sẻ với decodeTV, ông Maxime Saada, Giám đốc điều hành tập đoàn Canal+, cổ đông lớn trong liên doanh K+ cho biết doanh nghiệp đang cân nhắc rút khỏi Việt Nam.

"Chúng tôi hiện đang ở giai đoạn mà tổn thất đã đủ lớn và các giải pháp vẫn chưa rõ ràng. Canal+ có thể sẽ quyết định tái cấu trúc đáng kể hoạt động hoặc thậm chí là rút khỏi hoạt động", ông chia sẻ.