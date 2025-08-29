Cảnh quay tế nhị trong "Mưa đỏ" khiến diễn viên xấu hổ, khán giả ngại ngùng

Trong phim Mưa đỏ, bên cạnh cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị của các chiến sĩ Tiểu đội 1, mối tình lãng mạn giữa chiến sĩ Cường (Đỗ Nhật Hoàng) và cô y tá Hồng (Lê Hạ Anh) cũng là điểm nhấn làm nên sự thu hút cho tác phẩm.

"Mưa đỏ" cài cắm một số cảnh lãng mạn qua mối tình giữa Cường và Hồng (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Sau cơ duyên gặp gỡ trên dòng sông Thạch Hãn, Hồng và Cường âm thầm cảm mến nhau. Khi Cường bị thương, nằm lại trạm xá nhiều ngày, anh cũng được Hồng chăm sóc tận tình.

Đáng chú ý, phim còn khai thác tình tiết có phần tế nhị khi Cường không thể tự đi vệ sinh, phải nhờ đến sự hỗ trợ của Hồng.

Chia sẻ trong một buổi giao lưu gần đây, khi MC hỏi về việc góc máy phim thực hiện khéo léo trong tình huống tế nhị ở trạm xá khiến khán giả không thấy bất cứ hình ảnh "nhạy cảm" nào của Đỗ Nhật Hoàng, đạo diễn Đặng Thái Huyền nói "nửa đùa nửa thật": "Chỉ là khán giả không thấy thôi, còn Lê quay xong thì thở dài, chép miệng".

Lê sau đó bật cười cho biết, cô nhận ra sự ngại ngùng của Đỗ Nhật Hoàng nên quay mặt tránh nhìn trực tiếp vào bạn diễn. Về phía Đỗ Nhật Hoàng, anh khẳng định tình huống tế nhị này không hề nhạy cảm vì mọi thứ đều do góc máy, đạo cụ hỗ trợ.

"Lúc ghi hình cảnh quay này, tôi rất xấu hổ. Nhiệm vụ của tôi là chỉ cần ngồi trước máy quay, nhưng tôi lúng túng không biết nên diễn biểu cảm như thế nào, không biết nên co chân lại, thu tay về ra sao. Tất nhiên, cảnh này chẳng có chi tiết gì ngoài mảnh quần màu xanh của tôi và chiếc lọ mà Hạ Anh cầm", Đỗ Nhật Hoàng hé lộ.

Trước lời giải thích của Đỗ Nhật Hoàng, đạo diễn Đặng Thái Huyền nói vui: "Đỗ Nhật Hoàng không cần giải thích, cứ để khán giả hiểu thế nào thì hiểu về cái thở dài của Hạ Anh".

Tương tác giữa Đỗ Nhật Hoàng và Lê là một trong những yếu tố giúp "Mưa đỏ" được khán giả chú ý (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú về những chia sẻ từ phía ê-kíp Mưa đỏ.

Có ý kiến cho rằng tình huống tế nhị ở trạm xá là không cần thiết trong bối cảnh một bộ phim chiến tranh, nhưng đa số người xem nhận xét đây là chi tiết đáng yêu, góp phần phát triển tình cảm giữa Cường và Hồng.

Sau tình huống này, Hồng chính thức thổ lộ tình cảm với Cường, còn Cường cũng hứa hẹn đưa người yêu ra Hà Nội gặp mẹ sau khi trận đánh Thành cổ Quảng Trị kết thúc.

Lê đóng vai Hồng - cô gái lái đò kiêm y tá ở trạm xá (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, Lê cũng chia sẻ, cảnh quay ở trạm xá thể hiện tình cảm trong sáng giữa Hồng và Cường.

"Khán giả xem tình huống này thấy ngại ngùng, nhưng Hồng đã có câu thoại rằng: "Anh là thương binh, em là y tá, đó là việc em phải làm". Do đó, Hồng thực hiện hành động tế nhị nhưng mang tình cảm rất trong sáng", diễn viên cho hay.

Nữ diễn viên 9X cho biết thêm, cảnh quay khiến cô xúc động nhất là ở cuối phim, khi Hồng đứng bên bờ sông, chờ đợi Cường trở về nhưng tiếng gọi "Mình ơi" vang lên giữa bom đạn mà không một lời hồi đáp.

"Trước đó Hồng còn được gặp người yêu, lần đầu tiên nghe câu "anh yêu em", sau đó người ấy không còn nữa. Tôi nghĩ đó là phân đoạn nhiều cảm xúc và đau lòng nhất. Khi diễn cảnh này, tôi đã khóc rất nhiều”, Hạ Anh chia sẻ.