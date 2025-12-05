20 phút bắt nhanh cặp đôi cướp giật sợi dây chuyền 1,5 lượng vàng

Ngày 5/12, Công an xã Mỹ Thuận (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đã bàn giao 2 đối tượng liên quan vụ cướp giật tài sản đến Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục xử lý theo quy định.

Đối tượng Giang và Quang tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, lúc 6h40 ngày 4/12, Công an xã Mỹ Thuận đã tiếp nhận tin báo về việc xảy ra vụ cướp giật dây chuyền vàng khoảng 1,5 lượng, trị giá khoảng 150 triệu đồng của bà N.T.T.N. (SN 1978).

Nhận được tin báo trên, lực lượng công an xã nhanh chóng triển khai đội hình truy bắt nhưng do ban đầu bị hại chưa nhận dạng rõ đặc điểm đối tượng cũng như địa hình xã Mỹ Thuận có nhiều tuyến tỉnh lộ, huyện lộ liên xã nên khó xác định được hướng đi của đối tượng.

Sau hơn 20 phút, cảnh sát đã bắt được 2 nghi phạm là Nguyễn Thị Kiều Giang (SN 1995) và Nguyễn Thế Quang (SN 1999) cùng ngụ tỉnh An Giang. Đồng thời, lực lượng chức năng còn thu giữ được tang vật là sợi dây chuyền vàng.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của bà N..