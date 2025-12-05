Hơn 1.000 cư dân khốn khổ vì mất điện gần nửa tháng sau lũ

Những ngày gần đây, nhiều cư dân sống tại chung cư Ecohome Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lên mạng xã hội "cầu cứu" về tình trạng mất điện, nước kéo dài sau lũ.

Theo cư dân tại chung cư Ecohome Nhơn Bình, trận lũ đêm 18 rạng sáng 19/11, làm ngập toàn bộ tầng hầm chung cư khiến hệ thống điện, nước, thang máy tê liệt. Mọi sinh hoạt bị đảo lộn, nhưng sau lũ việc khắc phục các sự cố chậm trễ khiến cư dân bức xúc.

Đợt mưa lũ cuối tháng 11 vừa qua, toàn bộ tầng hầm chung cư Ecohome Nhơn Bình bị ngập hoàn toàn khiến mọi thiết bị điện dưới tầng hầm đều hư hỏng nặng (Ảnh: Doãn Công).

Do mất điện, thang máy ngừng hoạt động nên cư dân ở tầng cao phải xuống tầng 1 xách từng xô nước lên phục vụ nhu cầu cơ bản như tắm rửa, nấu ăn, vệ sinh khiến cư dân khốn đốn.

Chị N.T.L. sống tại chung cư cho biết từ ngày 18/11 đến nay, cư dân chịu cảnh mất điện. Ban quản trị chung cư mới khắc phục tạm thời thang máy và nước sinh hoạt tắm, giặt, còn nước sạch để ăn uống vẫn chưa có.

“Điện và nước là nhu cầu thiết yếu của cư dân, việc gián đoạn nhiều ngày khiến đời sống đảo lộn, đặc biệt với gia đình có người già và trẻ nhỏ”, chị L. bày tỏ.

Một vấn đề khác gây bức xúc là hàng trăm xe máy, xe đạp điện và 2 ô tô để dưới hầm bị ngập nước dẫn tới hư hỏng. Cư dân cho biết nhiều người không kịp di dời vì không nhận được thông báo hoặc khi nhận được thông báo trên nhóm Zalo chung cư thì mọi việc đã rồi.

Toàn bộ hệ thống thiết bị điện, phòng cháy chữa cháy... đều nằm ở tầng hầm (Ảnh: Doãn Công).

Cư dân đề nghị ban quản trị, ban quản lý chung cư phải khẩn trương khắc phục các hư hỏng để sớm trở lại cuộc sống bình thường. Cư dân cũng đề nghị cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm để xảy ra thiệt hại.

Ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng ban quản trị chung cư Ecohome Nhơn Bình, cho biết toàn bộ hệ thống kỹ thuật được đặt dưới tầng hầm theo thiết kế ban đầu của chủ đầu tư. Lũ lớn ngập hết tầng hầm khiến toàn bộ hệ thống điện, nước, thang máy bị tê liệt.

“Để khôi phục điện phải xịt rửa, sấy, thí nghiệm toàn bộ trạm biến áp. Khi cơ quan điện lực xác nhận an toàn mới được phép sửa chữa và đấu nối”, ông Anh nói.

Cư dân xuống tầng 1 sạc điện thoại, đèn sáng để sử dụng (Ảnh: Doãn Công).

Ngoài ra, về việc chậm trễ sửa chữa, ông Anh giải thích thêm, ban quản trị chỉ có quyền tự quyết chi dưới 50 triệu đồng. Các hạng mục khắc phục sau lũ có giá trị lớn nên phải lấy ý kiến trên 50% cư dân.

Liên quan phản ánh về tài sản của cư dân bị hư hỏng, ông Anh cho biết, ban quản trị đã thông báo lên nhóm Zalo cư dân nhưng có người về quê, có người nửa đêm không đọc được tin nhắn.

“Khi nước dâng cao, lực lượng ban quản trị mỏng nên phải kêu gọi nhiều cư dân hỗ trợ đắp 2 cửa hầm ngăn không cho nước tràn vào nhưng lũ quá lớn không thể cản được nên còn khoảng 100 xe máy, xe đạp điện và 2 ô tô bị ngập nước. Ban quản trị đang tổng hợp thống kê, báo cáo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để xem xét hỗ trợ cư dân”, ông Anh nói thêm.

Ông Lê Nguyễn Thành Danh, Giám đốc chung cư Ecohome Nhơn Bình, cho biết sự cố lần này là bất khả kháng do thiên tai. Đơn vị đã ưu tiên khôi phục nước sinh hoạt, vận hành tạm thang máy để cư dân đi lại. Về việc cấp điện sinh hoạt trở lại bình thường phụ thuộc vào kết quả thí nghiệm của Công ty Điện lực Gia Lai và đơn vị sửa chữa.

“Sau khi có kết quả thí nghiệm, ban quản trị mới ký hợp đồng với nhà thầu sửa chữa. Ban quản trị cũng phải chi trả toàn bộ chi phí sửa chữa vì tòa nhà đã hết bảo hành và quỹ bảo trì đã bàn giao theo luật. Dự kiến khoảng 10 ngày nữa điện sinh hoạt mới được khôi phục”, ông Danh thông tin thêm.