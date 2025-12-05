Tấn công người quen vì mâu thuẫn mua bán đất

Ngày 5/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Đức Trọng (SN 1983, quê xã Ô Diên, thành phố Hà Nội, tạm trú tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về tội Giết người.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trọng là anh con cô cậu ruột với bà Trịnh Phương Anh (SN 1970, trú tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng). Trước đây, giữa 2 người phát sinh mâu thuẫn trong việc mua bán đất.

Đối tượng Đỗ Đức Trọng và hung khí (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Mặc dù bà Anh đã thanh toán đầy đủ tiền nợ nhưng Trọng vẫn còn bất hòa, ấm ức nên có ý định trả thù.

Tối 2/12, phát hiện bà Anh tại cơ sở massage trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Ngũ Hành Sơn), Trọng chuẩn bị một con dao dài khoảng 60cm, thuê ô tô tự lái đến chờ thời cơ ra tay nhưng bất thành.

Sau đó, Trọng tiếp tục đến khu vực nhà bà Anh để chờ cơ hội ra tay. Khoảng 23h35 cùng ngày, khi bà Anh vừa đi bộ vào nhà, Trọng bất ngờ tấn công bà Anh.

Do nạn nhân chống trả quyết liệt và tri hô nên Trọng bỏ lại hung khí, lên xe tẩu thoát.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.