Vũ khí giúp Ukraine triển khai chiến thuật "lấy UAV trị UAV"

Mô phỏng cách thức hoạt động của UAV (Ảnh: AirNet).

Tại Ukraine, công ty AirNet đã phát triển một hệ thống phóng lưới tự động tích hợp radar có thể gắn lên UAV và cho phép bắt giữ các phương tiện bay không người lái của đối phương. Hệ thống này rất đơn giản và vận hành ở chế độ tự động, theo Militarnyi.

Bộ phóng lưới tích hợp radar của AirNet lần đầu tiên được giới thiệu công khai tại triển lãm Brave1 Components. Hệ thống chỉ nặng 780gr, có thiết kế mô-đun và có thể lắp trên bất kỳ nền tảng nào. Nó có thể được kích hoạt và điều khiển thông qua bộ điều khiển của UAV mang theo nó.

Hệ thống AirNet hoạt động theo nguyên tắc “cắm là chạy”: Người vận hành chỉ cần kết nối nguồn điện và bay lên độ cao hơn 5m. Sau đó, radar tìm kiếm sẽ tự động kích hoạt, cho phép phát hiện các vật thể bay chuyển động trong không gian ba chiều.

Khi UAV mang lưới tiếp cận UAV đối phương ở khoảng cách tối thiểu 6m, hệ thống AirNet xác định mục tiêu, phân tích thông tin và gửi lệnh kích nổ hộp thuốc phóng. Ngay lúc đó, tấm lưới có thể bay xa tới 10m được bắn ra. Nó trùm lên UAV đối phương và khiến nó dừng lại.

“Người vận hành không cần tính toán thời điểm, hệ thống tự xử lý một cách tự động”, đại diện công ty cho biết.

UAV bị bắt bằng lưới vẫn được giữ lại nhờ dây nối với UAV mang theo hệ thống. Điều này cho phép người điều khiển kéo chiếc UAV bị bắt về vị trí an toàn. Dây kéo có thể chịu tải tới 20 kg.

Nếu UAV bị bắt gây nguy hiểm hoặc nặng hơn 20kg, người điều khiển có thể kích hoạt cơ chế nhả từ xa. Lưới sẽ tách khỏi hệ thống và rơi xuống cùng UAV. Điều này không ảnh hưởng đến khả năng tác chiến của bộ phóng lưới: Tại căn cứ, chỉ cần thay hộp lưới và thuốc phóng là có thể sử dụng tiếp.

“Mỗi lần bắn lưới có giá khoảng 50 USD, nhưng nó có thể vô hiệu hóa bất kỳ UAV nào dùng cánh quạt, kể cả các mẫu UAV cỡ lớn”, đại diện công ty cho biết.