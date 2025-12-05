Tổng thống Putin nhận món quà đặc biệt trong chuyến thăm Ấn Độ

Vào ngày 4/12, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đích thân chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại căn cứ không quân Palam của Ấn Độ. Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga tới Ấn Độ kéo dài 2 ngày, 4-5/12.

Thảm đỏ đã được trải trên đường băng khi chuyên cơ của Tổng thống Putin hạ cánh, trong khi một đội danh dự xếp hàng chờ đón Tổng thống Putin. Các vũ công Ấn Độ biểu diễn điệu nhảy chào mừng truyền thống trong lễ tiếp đón nhà lãnh đạo Nga.

Ấn Độ trải thảm đỏ đón Tổng thống Putin (Nguồn: AP)

Thủ tướng Modi đã chào đón Tổng thống Putin đến Ấn Độ bằng một cái ôm. Không có phiên dịch hay trợ lý nào tháp tùng khi hai nhà lãnh đạo chào nhau trên thảm đỏ.

Sau màn chào hỏi tại căn cứ không quân, Tổng thống Putin và Thủ tướng Modi đã cùng nhau trao đổi trên xe. Hai nhà lãnh đạo đã ăn tối tại dinh thự của Thủ tướng Ấn Độ, trước cuộc hội đàm cấp cao của hai nhà lãnh đạo vào ngày 5/12.

Nhân chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga, Thủ tướng Modi đã tặng Tổng thống Putin một bản sao của cuốn sách cổ Bhagavad Gita bằng tiếng Nga. Thường được gọi là Gita, đây là một trong những cuốn sách thiêng liêng, quan trọng nhất của đạo Hindu phản ánh mối quan hệ và cuộc đối thoại giữa một cá nhân và Chúa.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tặng quà cho Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/12 (Ảnh: X/Narendra Modi).

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Ấn Độ, Tổng thống Putin đã gọi Ấn Độ là một trong những "người bạn thân thiết nhất" của Nga, cùng với Trung Quốc.

“Chúng tôi vô cùng trân trọng mối quan hệ này", Tổng thống Putin nói với India Today.

Ông Putin cho biết Nga và các đối tác như Ấn Độ đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề và xung đột hiện tại, tìm kiếm những cách thức hiệu quả nhất để giải quyết chúng.

“Trong các liên minh lớn như BRICS hay Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, chúng ta cùng chia sẻ nhận thức chung rằng chúng ta có những giá trị chung bắt nguồn từ các tín ngưỡng truyền thống, những giá trị làm nền tảng cho các nền văn minh của chúng ta, chẳng hạn như nền văn minh Ấn Độ, đã tồn tại hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn năm. Dựa trên di sản này của quá khứ, chúng ta cùng nhau hợp tác thay vì ngăn chặn các cơ hội”, ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Putin cũng tuyên bố Mỹ không có quyền quyết định Ấn Độ có thể mua năng lượng ở đâu. Ông lưu ý rằng chính Mỹ đã mua nhiên liệu hạt nhân của Nga.

Chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Ấn Độ kéo dài 2 ngày (Ảnh: RT).

Tổng thống Putin dự kiến có cuộc hội đàm với Thủ tướng Modi tại New Delhi vào ngày 5/12, nhằm mục đích thúc đẩy thương mại với quốc gia mua vũ khí và dầu mỏ hàng đầu của Nga. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây đang làm suy yếu mối quan hệ kéo dài hàng thập niên giữa hai nước.

Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của Tổng thống Putin sau 4 năm, đúng vào thời điểm New Delhi đang đàm phán với Washington về một thỏa thuận thương mại nhằm cắt giảm thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với hàng hóa của Ấn Độ do Ấn Độ mua dầu mỏ từ Nga.

Moscow là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu của Ấn Độ trong nhiều thập niên. Nga tuyên bố muốn nhập khẩu nhiều hàng hóa Ấn Độ hơn nữa nhằm nỗ lực tăng kim ngạch thương mại lên 100 tỷ USD vào năm 2030.

Kể từ khi các nước châu Âu giảm bớt sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine gần 4 năm trước, Ấn Độ đã tăng cường mua dầu thô Nga với giá ưu đãi.

Ông Modi và ông Putin dự kiến ​​sẽ thảo luận về các chủ đề khác, bao gồm lao động và năng lượng hạt nhân dân sự. Hai bên dự kiến ​​sẽ công bố các thỏa thuận mới để thể hiện sự bền vững của mối quan hệ song phương.