Hà Việt Dũng U40: “Tổng tài mỏ hỗn” trên phim, ngoài đời chủ homestay

Hà Việt Dũng (SN 1987) là người dân tộc Mường, quê gốc Hòa Bình (nay thuộc Phú Thọ). Anh bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu và giành giải Đồng Siêu mẫu Việt Nam 2011.

Với khán giả yêu thích phim “giờ vàng” VTV, Hà Việt Dũng là gương mặt quen thuộc. Anh được biết đến là diễn viên đa dạng, nổi bật với các vai gai góc trong dòng phim hình sự và chính luận, như Đại úy Hải Triều ở Bão ngầm, hay các vai trong Độc đạo và Cuộc chiến không giới tuyến cùng nhiều tác phẩm khác như: Anh có phải đàn ông không, Hành trình công lý, Lằn ranh...

Anh hiện được chú ý và nhận được sự yêu mến với vai Viễn "tổng tài mỏ hỗn" trong phim Cách em 1 milimet của đạo diễn Trần Trọng Khôi và Phạm Gia Phương.

Nam diễn viên thừa nhận, đây là lần đầu tiên anh diễn nhân vật theo dạng "tổng tài độc thân kim cương". Khi đọc được phản hồi tích cực của khán giả về hình tượng nhân vật Viễn, anh rất vui và có thêm nhiều động lực để cống hiến cho vai diễn.

Hà Việt Dũng ở tuổi U40.

"Tôi tếu táo, vui tính hơn Viễn nhiều"

Nhiều người cho rằng, Hà Việt Dũng không chỉ là “tổng tài” trên phim mà còn là “tổng tài” ngoài đời, khi anh sở hữu homestay và buôn bán rất “mát tay”?

- (Cười) Ngoài đời tôi không dám nhận là “tổng tài” đâu. Hình ảnh hào nhoáng, bước xuống từ xe sang lên công ty, lộng lẫy như nhân vật Viễn trong Cách em 1 milimet hoàn toàn không đúng với tôi.

Thật ra, homestay là hai vợ chồng tôi mới bắt đầu làm, trên mảnh đất ông bà để lại. Mọi thứ đi từng bước, cố gắng phát triển mỗi ngày.

Còn buôn bán tôi cũng chọn hướng riêng, không làm đại trà, mà muốn xây dựng thương hiệu mang dấu ấn cá nhân, gắn với sản phẩm vùng Tây Bắc.

Cuộc sống thực tế khác xa phim ảnh. Nhìn bề ngoài thế thôi, nhưng ai cũng cố gắng. Tôi phải lo toan đủ thứ: Từ bố mẹ già đến con trẻ. Mọi người chỉ nhìn thấy kết quả mà ít ai biết quá trình mình làm.

Còn về tính cách thì sao? Hà Việt Dũng có nhiều điểm tương đồng với Viễn trong phim?

- Ngoài đời, tôi tếu táo, vui tính hơn ông Viễn nhiều, mọi người xem clip của tôi trên mạng xã hội là biết rồi.

Tôi liên tục làm nội dung, một phần để bán hàng, phần khác để xây dựng hình ảnh gần gũi hơn với khán giả.

Tôi nghĩ thế hệ diễn viên bây giờ may mắn vì có nhiều cách để tiếp cận khán giả, vừa làm mới mình vừa giữ được sự kết nối.

Nam diễn viên đang nhận được sự quan tâm và yêu mến của đông đảo khán giả khi đảm nhận vai "tổng tài" Viễn trong phim "Cách em 1 milimet".

Khán giả hay nói vui rằng, Hà Việt Dũng "sinh ra để làm diễn viên hài nhưng lại bị đạo diễn bắt đóng phim hình sự". Anh nghĩ sao về nhận xét này, và anh có sẵn sàng thử sức với vai hài trong tương lai?

- Nghe vậy, tôi cũng thấy hào hứng. Nếu được mời, tôi sẵn sàng nhận lời ngay. Trước đây, tôi từng thử những nhân vật hơi “mấp mé” hài và cảm thấy rất thoải mái, thích thú.

Sau khi đảm nhận nhiều vai căng thẳng, nghiêm túc, tôi hy vọng trong tương lai đạo diễn sẽ cho tôi cơ hội thử sức với một vai hài thực thụ, biết đâu khán giả lại yêu mến (cười).

Anh hoạt động khá năng nổ trên TikTok và Facebook, video nào cũng hút nhiều lượt xem. Vậy anh đã kiếm được nhiều tiền từ mạng xã hội chưa?

- Thú thật là chưa nhiều đâu (cười). Nhưng thỉnh thoảng có nhận quảng cáo, cuộc sống cũng ổn định hơn.

Trước đây, tôi phải trông chờ vào tiền phim hay cát-xê. Bây giờ, tôi dùng TikTok để quảng bá và bán sản phẩm của mình, như ruốc cá, thịt trâu, thịt bò.

Điều quan trọng là các nền tảng này giúp tôi giới thiệu cảnh quan và môi trường nơi mình sống, đồng thời thúc đẩy du lịch Mai Châu.

Nhiều người xem các video của tôi rồi hỏi: “Ở đâu đẹp thế?”, tôi nói: “Mai Châu quê anh đấy!”.

Nhà tôi có dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng, nên dễ dàng kết nối với khách. Đây là cách tôi tiếp cận khán giả rộng rãi hơn, vừa giới thiệu ẩm thực, văn hóa, vừa quảng bá cảnh quan cùng lúc.

Hà Việt Dũng trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí. Ngoài đời, nam diễn viên là người cởi mở và vui tính.

Các clip “MC đám cưới”, “nói chuyện với gà, ngan, vịt” của anh rất được công chúng chú ý, yêu thích. Những ý tưởng đó Hà Việt Dũng tự nghĩ ra hay có ê-kíp hỗ trợ?

- Toàn bộ nội dung là tôi tự nghĩ, tự quay. Nhiều hôm không có ai hỗ trợ, tôi còn cắm máy rồi tự diễn.

Trò MC đám cưới có lẽ tôi thừa hưởng từ bố mẹ, vì ông bà rất giỏi thơ ca và thường được giao trọng trách làm thơ trong các sự kiện ở xóm thôn.

Nội dung tôi làm không theo khuôn khổ cố định, cứ “loạn xì ngậu” lên. Nhiều khi đang nấu cơm, chợt nảy ra ý tưởng hay, tôi gọi em trai: “Mày quay cho anh 5 phút”, thế là clip ra đời.

Tôi làm vì vui, không tính toán gì cả.

Nhiều nghệ sĩ giữ hình ảnh, còn anh lại thoải mái thể hiện sự giản dị, hài hước, khác biệt giữa Hà Việt Dũng trên phim và ngoài đời. Anh chưa bao giờ bị áp lực về việc giữ hình tượng hay sợ hình ảnh ngoài đời khác xa tưởng tượng của khán giả?

- Bản chất cuộc sống của mình như thế nào, tôi thể hiện như thế. Giờ cố giấu hay giả vờ lại càng áp lực và mệt hơn.

Tôi ở quê, tính cách dân dã, không thể diễn được, vì vậy, thoải mái thể hiện những gì mình nghĩ đơn giản nhất là tôi thấy dễ chịu.

Tất nhiên, tôi luôn giữ chừng mực, tránh làm nội dung quá lố, phản cảm hay độc hại. Quan trọng là chân phương và gần gũi. Tôi kết hợp hình ảnh quê hương, sản phẩm bán ra và yếu tố giải trí cho mọi người.

Tôi chỉ muốn khán giả thấy một Hà Việt Dũng bình thường, sống giản dị, vui vẻ, không phân biệt ai với ai, yêu quê hương và làm việc tử tế.

Đóng phim cũng chỉ là một công việc, miễn sao bản thân không làm điều xấu là được.

Bây giờ có thể gọi Hà Việt Dũng là đại gia chưa?

- (Cười) Đại gia thì tôi không dám nhận. Giờ chỉ cần làm được cho bố mẹ yên lòng là hạnh phúc nhất rồi. Với tôi, đấy mới là sự giàu có.

Ngoài đời, sẵn sàng đứng bếp, bưng bê phục vụ khách

Anh đóng nhiều phim với các diễn viên nữ xinh đẹp, nhưng hầu như ít cảnh hôn, tình cảm mặn nồng. Có phải anh có nguyên tắc riêng khi đóng phim hay e ngại vợ ghen?

- Tôi không có nguyên tắc gì. Thật ra hồi còn trẻ, chưa lập gia đình, tôi từng được mệnh danh là “ông hoàng cảnh nóng” vì đóng nhiều phim chiếu rạp có cảnh nhạy cảm.

Nhưng bây giờ, đã U40, là người của gia đình, làm gì còn những cảnh ân ái hay yêu đương ngọt xớt nữa. Thực tế, người đã lập gia đình đâu có chuyện tình cảm mùi mẫn quá mức.

Trừ khi nhân vật cần nịnh hót, lừa dối vợ, hay là phản diện, thì mới có cảnh ân ái mặn nồng. Còn bây giờ, tôi toàn đóng những vai có con lớn, nên đạo diễn cũng phải tiết chế, nếu đưa vào sẽ trở nên “over” (quá - PV) và không hợp lý.

Vì vậy, tôi không cần phải tự giới hạn bản thân. Vợ tôi cũng tôn trọng và thông cảm cho công việc của chồng, nên khi đóng những vai như vậy cô ấy không ghen hay có vấn đề gì.

Hà Việt Dũng với bà xã xinh đẹp.

Anh làm thế nào để vợ luôn yên tâm, trở thành hậu phương vững chắc khi mình liên tục đi đóng phim?

- Tôi chưa thấy vợ ghen trong quá trình tôi đóng phim bao giờ. Vợ chồng phải xây dựng lòng tin qua thời gian. Vợ đã tin tưởng tôi, dù bản thân đi ăn hay nhậu với ai, cô ấy vẫn yên tâm.

Tôi cũng không cần cố gắng làm gì thêm để lấy lòng tin, vì nếu phải cố, chứng tỏ có vấn đề.

Vợ anh lui về hậu phương, chăm con và lo công việc kinh doanh để anh yên tâm làm nghề. Anh chia sẻ gì về người vợ của mình?

- Vợ tôi là người thấu đáo, chỉn chu và lý trí, quyết đoán. Cô ấy luôn ủng hộ các dự án của tôi. Mọi việc quan trọng, cần tính toán tôi đều hỏi ý kiến vợ.

Cô ấy một tay vun vén, chăm con, lo công việc kinh doanh để tôi yên tâm sống với nghề.

Hà Việt Dũng luôn dành cho vợ những lời khen và sự trân trọng, yêu thương.

Khi cuộc sống hôn nhân "cơm không lành, canh không ngọt", anh chị làm lành và vượt qua thế nào?

- Cũng có đôi lần cãi vã, giận nhau chứ. Đôi khi không thèm nói chuyện trực tiếp, nhưng nhắn vài cái tin hỏi han là mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Nguyên tắc giữ lửa gia đình của chúng tôi là đừng để mọi chuyện đi quá xa. Phải giữ một lập trường: Tuyệt đối không xưng "tao - mày", và không động chân động tay.

Hai giới hạn đó vượt qua là gần như không thể cứu được. Tức đến mấy cũng phải xưng vợ chồng với nhau.

Tính cách nào ở bà xã khiến anh cảm thấy yêu và quý trọng nhất?

- Tôi thích nhất ở cô ấy sự thẳng thắn, trực tính. Cô ấy cá tính mạnh, nói được làm được. Nhờ vậy, cuộc nói chuyện giữa chúng tôi không bị vòng vo, dễ sống hơn.

Nhiều khi ở với vợ mà không biết vợ muốn gì thì khó lắm.

Phía sau màn ảnh, Hà Việt Dũng cho biết mình là người đàn ông của gia đình, luôn sẵn sàng chia sẻ mọi việc nhà với vợ và người thân.

Phía sau màn ảnh, Hà Việt Dũng là người chồng, người bố thế nào?

- Tôi làm mọi việc, không ngại việc gì. Khi nhà hàng có khách, tôi vẫn sẵn sàng đứng bếp, bưng bê phục vụ, quét dọn.

Vợ bận, tôi phụ cô ấy tắm rửa cho con, chơi với con, cho con ăn, dạy con học. Tôi là người đàn ông của gia đình nên luôn cố gắng phụ giúp, chia sẻ trách nhiệm với bà xã và người thân.

Ở nhà anh có hay “mỏ hỗn” rồi quát con không?

- Tôi quát lên thì bị vỡ tiếng, nên đến giờ quát con còn buồn cười hơn. Không thể quát con được.

Khi làm bố, tự bản thân sẽ nhận biết trách nhiệm và cố gắng nhiều hơn. Vợ tôi chăm con rất khéo. Chúng tôi cùng cố gắng mỗi ngày để nuôi dạy con và đem lại cho con những điều tốt đẹp nhất. Sức khỏe của vợ con là điều lớn nhất mà tôi mong muốn.

Cảm ơn anh Hà Việt Dũng vì những chia sẻ!

Ảnh: Nguyễn Hà Nam