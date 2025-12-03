Phản ứng của Diệu Nhi khi Anh Tú Atus đóng cảnh thân mật với bạn diễn nữ

Tối 2/12, phim Hoàng tử quỷ công chiếu tại TPHCM, có sự tham gia của đạo diễn Trần Hữu Tấn cùng dàn diễn viên: Anh Tú Atus, Lương Thế Thành, Thanh Trực, Hoàng Linh Chi, Bình Tinh, Duy Luân, Phương Hà Lê...

Anh Tú Atus được khán giả vây kín khi xuất hiện ở buổi công chiếu phim mới (Ảnh: Ban tổ chức).

Phim thuộc thể loại kinh dị - cổ trang, được chuyển thể từ nguyên tác Lý Triều dị truyện của tác giả Phan Cuồng. Tác phẩm lấy bối cảnh thời Lê Trung Hưng, xoay quanh Thân Đức (Anh Tú Atus đóng) - một hoàng tử sinh ra nhờ tà thuật. Thân Đức có bề ngoài lạnh lùng, nung nấu nhiều tham vọng tàn bạo, nhưng bên trong tâm hồn là nỗi cô đơn.

Anh Tú Atus chia sẻ, lần đầu đọc kịch bản, anh lo lắng vì tâm lý nhân vật phức tạp. Anh bàn bạc kỹ lưỡng cùng đạo diễn Trần Hữu Tấn để tìm được đúng điểm chạm cảm xúc, nỗ lực bước ra vùng an toàn sau thời gian dài đóng khung hình tượng điển trai, "soái ca".

Để nuôi dưỡng tính cách cho vai Thân Đức, nam diễn viên dành trọn hai tháng quay phim ở Đà Lạt (cũ) để “nhốt mình trong phòng”, giữ trạng thái nhập vai ngay cả khi rời trường quay.

Anh Tú Atus muốn thử thách bản thân trong vai diễn phức tạp, nặng chiều sâu tâm lý (Ảnh: Ban tổ chức).

Anh Tú Atus tiết lộ anh còn nhận được sự hỗ trợ từ bà xã Diệu Nhi, nhận nhiều góp ý từ vợ để xây dựng chiều sâu cho nhân vật Thân Đức. Trước câu hỏi về phản ứng của Diệu Nhi khi Anh Tú Atus có cảnh thân mật cùng bạn diễn Hoàng Linh Chi, nam diễn viên cho biết vợ anh rất thoải mái về tư tưởng.

"Diệu Nhi đã đọc kịch bản cùng tôi, biết trước về mọi cảnh quay trong phim. Cảnh quay đó cũng không có gì quá nhạy cảm khiến chúng tôi phải suy nghĩ. Chúng tôi chỉ quan tâm về hành trình tâm lý nhân vật", Anh Tú Atus nói.

Diệu Nhi có mặt ở buổi công chiếu để ủng hộ chồng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tối 2/12, diễn viên Diệu Nhi không xuất hiện công khai ở thảm đỏ mà âm thầm đội mũ, đeo khẩu trang dự buổi chiếu phim. Khoảnh khắc Diệu Nhi ủng hộ ông xã nhận nhiều bình luận tích cực, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem trên mạng xã hội.

"Công việc bận rộn nhưng tôi luôn có mặt, bằng cách này hay cách khác. Mọi người hãy ủng hộ phim nhé", Diệu Nhi chia sẻ trên trang cá nhân.

Hoàng tử quỷ chính thức ra rạp toàn quốc từ ngày 5/12.