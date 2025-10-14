Hà Việt Dũng đóng phim giờ vàng, khán giả khen "chuẩn phong thái tổng tài"

Hình tượng "tổng tài" ưng ý khán giả

Bộ phim Cách em 1 milimet đang thu hút sự chú ý của khán giả truyền hình khi chuyển sang giai đoạn trưởng thành của nhóm nhân vật chính. Vai Viễn (diễn viên Hà Việt Dũng) được xây dựng là một người đàn ông thành đạt, nhưng vẫn mang trong mình mối tình đầu day dứt với Ngân (Huyền Lizzie).

Hà Việt Dũng được khán giả khen ngợi là toát lên khí chất "tổng tài" khi vào vai Viễn trong phim "Cách em 1 milimet" (Video: VTVgo).

Viễn là anh trai của Tú và từng là người láng giềng, là mối tình đầu trong sáng của Ngân. Việc Cách em 1 milimet thay đổi dàn diễn viên khi nhân vật lớn lên đã tạo nên một áp lực lớn, đồng thời mang đến những kỳ vọng mới mẻ cho người xem về câu chuyện tình cảm phức tạp giữa Ngân và Viễn.

Khán giả nhận xét diễn viên Hà Việt Dũng rất hợp với hình tượng "tổng tài" (cách gọi một người thành đạt, làm chủ doanh nghiệp - PV) của nhân vật Viễn. Đây là một vai diễn khác biệt so với những vai hành động, công an mà anh từng thể hiện thành công trước đây.

"Nhìn thấy Hà Việt Dũng là liền thấy yên tâm với vai "tổng tài" này", một khán giả bình luận. Khán giả khác nhận xét: "Dàn diễn viên nam của Cách em 1 milimet đẹp quá, rất giống với diễn viên khi còn bé, đặc biệt "tổng tài" phải như Hà Việt Dũng". Có ý kiến khán giả cho rằng: "Hóa ra Hà Việt Dũng chọn đóng phim này, thảo nào phim khác vắng bóng "tổng tài" thực thụ. "Tổng tài" phải trông như thế này chứ"...

Vừa lên sóng được 1 tập phim, Hà Việt Dũng đã xây dựng thành công hình ảnh nhân vật Viễn từng trải, thành đạt, có chiều sâu nội tâm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về sự thay đổi hình tượng trên màn ảnh, Hà Việt Dũng cho biết, để vào vai Viễn, một người đàn ông thành đạt mà khán giả ưu ái gọi là "tổng tài", anh đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng.

“Tôi phải xác định rõ nhân vật Viễn là ai, xuất phát điểm và nội lực đến đâu. Khi đầy đủ các yếu tố, hình tượng một người thành công sẽ tự nhiên toát ra chứ không cần phải gồng gượng”, nam diễn viên chia sẻ.

Nam diễn viên Việt Dũng thừa nhận, đây là lần đầu tiên anh diễn nhân vật theo dạng "tổng tài độc thân kim cương". Khi đọc được phản hồi tích cực của khán giả về hình tượng nhân vật Viễn, anh rất vui và có thêm nhiều động lực để cống hiến cho vai diễn.

"Trước đây, tôi thường đóng vai cảnh sát, hình sự, hoặc các vai đã có gia đình. Ở ngoài đời, tôi là người bình thường, giản dị, gần gũi chứ không phải kiểu "tổng tài" nên tôi đã phải tìm hiểu kỹ, đầu tư về trang phục, ngoại hình, phụ kiện để đồng bộ với nhân vật”, Hà Việt Dũng cho hay.

Bên cạnh đó, Hà Việt Dũng cũng ý thức rèn luyện hằng ngày, tập thể dục, ăn ngủ đúng giờ để có phong thái ổn định. Dù tuổi tác khiến thể trạng anh mai một so với thời hoạt động nghề người mẫu, Việt Dũng vẫn cố gắng giữ vóc dáng cân đối để khán giả chấp nhận ngoại hình của nhân vật.

Nam diễn viên chia sẻ, anh rất yêu nhân vật Viễn nên đã trao đổi nhiều với đoàn phim để xây dựng nhân vật chỉn chu nhất.

Mặt khác, anh cũng cho rằng: "Điều quan trọng là phải diễn đúng nhân vật, chứ không chỉ vẻ bề ngoài. Viễn là người hào sảng, quan tâm đến bạn bè. Cách đi đứng, cử chỉ, lời nói của Viễn phải toát lên được đúng bản chất đó".

Khi yêu, Hà Việt Dũng sẽ chủ động, không chờ đợi đơn phương như Viễn

Hà Việt Dũng (vai Viễn khi trưởng thành) và Sơn Tùng (vai Viễn thời niên thiếu) chụp ảnh cùng nhau ở hậu trường làm phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhân vật Viễn được yêu thích ngay từ thời thơ ấu (do diễn viên Sơn Tùng đóng), điều này tạo áp lực không nhỏ cho Hà Việt Dũng. Anh bộc bạch rằng, khi nhân vật bước vào giai đoạn trưởng thành sau 20 năm, những nét hồn nhiên, ngây thơ sẽ không còn, thay vào đó là gánh nặng cơm áo gạo tiền và cách nhìn nhận cuộc sống, tình yêu khác đi.

“Ê-kíp làm phim phải xây dựng đúng với diễn biến tâm lý nhân vật sau 20 năm, chứ không thể giữ nguyên nét cũ của Viễn dù nhân vật khi niên thiếu được khán giả yêu thích. Chính vì vậy, tôi có áp lực nhưng rất cảm ơn khán giả đã đón nhận", nam diễn viên chia sẻ.

So với vai Viễn trong phim, Hà Việt Dũng chủ động hơn trong chuyện tình cảm.

Nam diễn viên thẳng thắn: “Theo xu thế của xã hội hiện đại, nếu đã quyết tâm yêu, tôi sẽ bày tỏ cảm xúc một cách nhanh hơn, chủ động hơn, chứ không còn chậm rãi hay chờ đợi quá lâu như nhân vật Viễn”.

Hà Việt Dũng trên phim trường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài đời, Hà Việt Dũng đã kết hôn và có con gái. Nam diễn viên khẳng định rằng, vợ anh đóng vai trò rất lớn trong thành công của anh.

“Vợ tôi là người rất hiểu chuyện, biết nghĩ cho người khác. Cô ấy vừa là người vợ, vừa là tri kỷ, vừa là bạn đồng hành, giúp tôi tiếp tục hành trình làm nghề, làm người một cách tự tin nhất”, anh nói.

Tâm sự về quãng thời gian vắng bóng trước khi tái xuất trong Cách em 1 milimet, Hà Việt Dũng phủ nhận việc "bỏ nghề" vì mải kinh doanh online như một số lời đồn đoán.

Nam diễn viên chia sẻ: "Thật ra không hẳn là vắng bóng. Tôi làm KOL (người có sức ảnh hưởng), bán hàng là tận dụng quỹ thời gian chưa đi đóng phim để kiếm thêm thu nhập, lo cho cuộc sống gia đình... Khi kịch bản Cách em 1 milimet đến, tôi rạo rực, nôn nao muốn đi làm ngay".

Hà Việt Dũng đang xây ngôi nhà lớn ở quê. Nhiều khán giả tò mò rằng anh kiếm tiền từ đâu để xây biệt thự như vậy, nam diễn viên thẳng thắn: “Thật ra, nhìn nhà to thế thôi chứ tôi cũng phải vay mượn ở ngân hàng để xây, chứ không phải có một số tiền lớn. Tôi xây kiểu đơn giản để phục vụ du khách”.

Anh cho biết, dù vừa xây nhà vừa đóng phim khá vất vả, nhưng anh quyết tâm làm cho xong để ổn định cuộc sống, có điều kiện tập trung vào công việc diễn xuất.

Hà Việt Dũng (bên trái) cùng các đồng nghiệp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).