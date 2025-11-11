Huyền Lizzie: "Tôi xem tin đồn mình giàu có là một lời khen"

Huyền Lizzie tên thật là Phan Minh Huyền (SN 1990) là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam. Khởi đầu từ cuộc thi Miss Teen 2009, cô nhanh chóng trở thành một trong những hot girl đời đầu nổi bật tại Hà Nội.

Sau thời gian vắng bóng, Huyền Lizzie đánh dấu sự trở lại ấn tượng trên màn ảnh nhỏ kể từ năm 2019, sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn và công bố cuộc sống làm mẹ đơn thân.

Sự nghiệp diễn xuất của cô thăng hoa qua loạt phim ăn khách của VFC như: Chạy trốn thanh xuân, Tình yêu và tham vọng, Hồ sơ cá sấu, Thương ngày nắng về và gần đây nhất là Chúng ta của 8 năm sau.

Hiện tại, nữ diễn viên thu hút sự chú ý với vai Ngân - một người phụ nữ sang trọng, bản lĩnh - trong bộ phim truyền hình Cách em 1 milimet của đạo diễn Trần Trọng Khôi và Phạm Gia Phương.

Diễn viên Huyền Lizzie xinh đẹp, trẻ trung ở tuổi 35.

“Ngoài đời tôi sẽ chọn người như Viễn”

Vai Ngân trong “Cách em 1 milimet” có gì đặc biệt với Huyền Lizzie?

- Ngân là người phụ nữ đằm thắm, chín chắn và nhiều trải nghiệm hơn hẳn những vai trước đây của tôi. Cô ấy trưởng thành, quyết đoán nhưng vẫn giữ sự mềm mại, nhẫn nhịn của người từng trải, đã có gia đình.

Ở độ tuổi này, tôi thấy mình đủ sâu để thể hiện tốt những vai như thế, chứ không thể mãi đóng kiểu trẻ trung, mộng mơ nữa.

“Cách em 1 milimet” cũng đánh dấu màn tái hợp của Huyền Lizzie và Hà Việt Dũng sau 8 năm. Cảm xúc của bạn ra sao?

- Vừa quen mà cũng vừa lạ. Trước đây, tôi và anh Dũng đóng vai anh em ruột trong Ngược chiều nước mắt, nên lần này khi hóa thân thành đôi thanh mai trúc mã, cảm xúc khác hẳn.

Hai nhân vật có nhiều cung bậc cảm xúc: Giận hờn, trách móc, thương nhớ, yêu nhưng phải giữ giới hạn.

Điều khó là phải diễn sao cho khán giả cảm nhận được tình cảm đó mà vẫn thấy Ngân là người phụ nữ chừng mực, tôn trọng gia đình.

Tôi phải rất tinh tế để vừa thể hiện được tình yêu, vừa giữ được sự lý trí.

Huyền Lizzie chia sẻ rằng, Ngân là vai diễn có nhiều sự đồng điệu với cô nhất.

So với bạn diễn Chí Nhân, Huyền thấy đóng với ai dễ hơn?

- Đóng với anh Chí Nhân dễ hơn, vì anh là diễn viên chuyên nghiệp, cảm xúc thể hiện rất rõ. Còn với anh Dũng - cũng là “tay ngang” như tôi - hai anh em thường diễn nhiều bằng bản năng hơn.

Tuy vậy, vai của tôi với anh Dũng lại khó hơn vì dòng cảm xúc phức tạp - vừa gần vừa xa. Anh Dũng còn nói vui: “Anh xin lỗi nhé! Cả chục năm nay toàn đóng phim hình sự, giờ đóng vai tình cảm thấy hơi ngượng”.

Thế nên hai anh em phải trao đổi rất kỹ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Cũng nhờ vậy mà chúng tôi có những cảnh rất thật, nhiều cảm xúc.

Nếu ngoài đời, Huyền Lizzie sẽ chọn ai?

- Tôi chọn Viễn chứ (cười)! Một người đàn ông ga-lăng, thành đạt và chung tình như vậy, ai mà không mong có được.

Còn tình yêu thanh mai trúc mã luôn đẹp, nhưng không phải lúc nào cũng có cái kết trọn vẹn. Đôi khi, chính những điều dang dở và tiếc nuối lại khiến mối tình ấy trở nên đáng nhớ và sâu sắc hơn.

Thông qua nhân vật Ngân, Huyền Lizzie muốn gửi gắm thông điệp gì đến khán giả nữ. Đặc biệt là những người đang trải qua những trắc trở trong hôn nhân?

- Trước đây, qua mỗi vai diễn tôi đều rút ra cho mình nhiều bài học, nhưng sau nhân vật Ngân, tôi càng thấm thía hơn một điều: Phụ nữ cần biết yêu bản thân mình nhiều hơn.

Tôi tin rằng, ngoài đời có rất nhiều người giống Ngân - chịu đựng, hy sinh, nhưng quên mất hạnh phúc của chính mình. Tôi mong họ sẽ mạnh mẽ, dám quyết đoán và biết đâu là điều tốt nhất cho bản thân. Đừng vì bất cứ lý do gì mà đánh mất chính mình.

Huyền Lizzie: "Đừng vì bất cứ lý do gì mà đánh mất chính mình".

Ngân là nhân vật “chịu chi” nhất từ trước đến nay

Từ những ngày đầu được biết đến với danh xưng “hot girl đời đầu” đến hiện tại - khi liên tục xuất hiện trên sóng VFC với hình ảnh người phụ nữ sang trọng, quý phái - nhiều người gọi Huyền Lizzie là “tổng tài màn ảnh Việt”. Bạn có sợ mình bị đóng khung trong hình ảnh như vậy?

- Tôi hoàn toàn không sợ bị đóng khung. Danh xưng “tổng tài màn ảnh Việt” là cách khán giả ưu ái và yêu thương dành tặng tôi sau thành công của vai Vân Trang trong Thương ngày nắng về.

Thời điểm đó, tôi đã chủ động thay đổi phong cách, định hình hình ảnh một người phụ nữ thành đạt và chỉn chu trong từng khung hình.

Đến dự án Cách em 1 milimet, nhân vật Ngân của tôi tiếp tục được xây dựng với sự sang trọng và bản lĩnh hơn, nên khán giả vẫn ưu ái gọi bằng danh xưng này. Tôi thấy đó là niềm vui lớn.

Mỗi vai “tổng tài” đều có hoàn cảnh, cá tính và tâm lý riêng. "Tổng tài" này không giống “tổng tài” kia. Với tôi, điều quan trọng là mình phải tạo được màu sắc khác biệt cho nhân vật.

Khi đạo diễn Trần Trọng Khôi mời tôi vào vai Ngân, anh ấy đùa: “Mặt Huyền thế này mà chưa ai mời đóng phản diện à?”.

Tôi nghe xong bật cười. Thực ra, tôi rất muốn thử sức với vai phản diện vì đó là một thử thách lớn.

Nếu thể hiện được dạng vai này tốt, tôi nghĩ đó sẽ là một bước tiến trong nghề. Tôi luôn thích những nhân vật có chiều sâu, nội tâm phức tạp, để bản thân được khám phá nhiều hơn và khán giả cũng không thấy nhàm chán.

Từ hot girl đời đầu Huyền Lizzie đang khẳng định tài năng diễn xuất ngày càng chín muồi, trưởng thành của mình qua những dự án đình đám của VFC.

Sau 15 năm gắn bó với môn nghệ thuật thứ bảy, Huyền Lizzie thấy mình đã thay đổi như thế nào - cả trong diễn xuất lẫn trong cách nhìn nhận về nghề?

- Ngày xưa, tôi từng bị gọi là “hot girl đi đóng phim”. Nhưng sau 15 năm làm nghề, tôi đã có được sự công nhận nhất định.

Tôi vẫn tự nhắc mình phải học hỏi không ngừng, vì tôi là diễn viên tay ngang. Với nghề diễn, mỗi ngày mình đều phải rèn luyện, quan sát, và hoàn thiện bản thân. Tôi không bao giờ cho phép mình ngủ quên trên những lời khen.

Hầu hết các vai diễn của Huyền Lizzie đều được chăm chút kỹ lưỡng từ phục trang đến phụ kiện. Nhưng trong số đó, Ngân có phải là nhân vật bạn “chịu chi” những đồ sang, xịn và đắt nhất từ trước đến nay?

- Đúng vậy. Ngân là nhân vật giàu có nhất tôi từng đóng, nên cũng là vai mà tôi đầu tư, “chịu chi” nhất. Tất cả những món đồ sang trọng, xịn xò và đắt tiền nhất đều được đưa vào hình ảnh của vai diễn này.

Ngoại trừ chiếc xe sang là đạo cụ của đoàn, hầu hết túi xách và trang sức, phụ kiện khác đều là đồ cá nhân của tôi. Tôi quan niệm, sự chỉn chu khi lên hình chính là cách tôn trọng khán giả.

Với tôi, sự đầu tư là cần thiết, khán giả càng thấy nhân vật thật bao nhiêu, mình càng thành công bấy nhiêu.

Huyền Lizzie cho biết, cô xem những tin đồn mình cũng là "tổng tài", giàu có thật thụ ngoài đời là một lời khen.

Việc thường đóng những vai “tổng tài” sang trọng, giàu có khiến nhiều người lầm tưởng Huyền Lizzie cũng là “tổng tài” ngoài đời, sở hữu gia tài khủng?

- Đúng vậy. Mọi người cứ nghĩ tôi giàu thật, sở hữu gia tài khổng lồ. Tôi coi đó là lời khen, vì điều đó chứng tỏ nhân vật đã thuyết phục người xem.

Tôi vẫn nghĩ rằng, khán giả thấy mình sang trọng nghĩa là bản thân đã nhập vai trọn vẹn. Thật sự, những lời yêu thương từ khán giả, cùng sự tin tưởng từ nhãn hàng, góp phần tạo nên Huyền Lizzie của hôm nay.

Khi vào vai Ngân, tôi cũng phải làm sao để khán giả tin nhân vật giàu có thật - từ cách mặc đồ đến các phụ kiện đi kèm.

Tôi thấy may mắn vì được chuẩn bị đầy đủ những món đồ cần thiết; nếu thiếu thứ gì, chắc chắn sẽ rất tiếc. Còn ngoài đời thì… tôi không rõ lắm (cười).

Ngoài diễn xuất, nguồn thu nhập chính của Huyền Lizzie hiện nay là gì?

- Ngoài đóng phim, tôi có kinh doanh riêng và hợp đồng quảng cáo. Nhờ công việc diễn xuất, tôi được nhiều nhãn hàng yêu quý, để ý hơn. Tôi cảm ơn nghề vì nhờ nó mà tôi có được vị trí và cơ hội như hôm nay.

Cảm ơn Huyền Lizzie vì những chia sẻ!

Ảnh: Nguyễn Hà Nam