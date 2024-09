Hà Việt Dũng: Từ "trai hư" màn ảnh đến vai công an phim hình sự gây "sốt"

"Trai hư" màn ảnh Việt

Diễn viên sinh năm 1987, là người dân tộc Mường. Nhờ vóc dáng cao ráo, khuôn mặt điển trai, Hà Việt Dũng khởi đầu với nghệ thuật bằng nghề người mẫu, giành giải đồng cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2011.

Từ năm 2012, anh theo đuổi nghiệp diễn xuất, lần lượt tham gia các dự án điện ảnh như: Mùa hè lạnh, Hương ga, Bảo mẫu siêu quậy… nhưng chưa có dấu ấn. Đến khi vào vai Bảo Lâm, một công tử ăn chơi trong Đồng tiền quỷ ám, diễn viên mới được khán giả chú ý.

Diễn viên Hà Việt Dũng (Ảnh: VFC).

Trên truyền hình, Hà Việt Dũng bị gắn mác là "trai hư" của màn ảnh Việt qua hàng loạt vai diễn sở khanh, "sát gái", đểu cáng.

Ở Ngược chiều nước mắt (2018), nam diễn viên sinh năm 1987 hóa thân thành Sơn, giảng viên trường nhạc có tính trăng hoa, lừa tình nhiều phụ nữ, kết hôn khi lỡ làm một người có thai.

Trong phim Hãy nói lời yêu, anh vào vai Bình, người có gia đình nhưng vẫn dùng thủ đoạn lừa Hoàng My (Quỳnh Kool), cô sinh viên năm nhất ngây thơ. Để có được lòng tin từ My, Bình xây dựng một phong thái đàng hoàng, lịch lãm. Anh còn đưa cô đến gặp bố mẹ giả mà mình đã sắp xếp, nhằm sớm chiếm được tình cảm từ cô. Khi bị vợ phát hiện, Bình tỏ vẻ hèn nhát, trốn tránh mọi việc, bỏ mặc My đối diện cú sốc.

Hà Việt Dũng trong phim "Hãy nói lời yêu" ( Ảnh: VTV).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hà Việt Dũng cho biết: "Có lẽ vì tôi đóng nhiều vai phản diện quá nên khán giả thường nhận xét tôi "sở khanh" (cười). Nhưng sau này tôi cũng tìm tòi, thử sức nhiều vai diễn đa dạng hơn, từ tội phạm, công an đến tay buôn ma túy.

Mỗi vai diễn tôi đều cố gắng tìm tòi cách thể hiện để hóa thân trọn vẹn. Khi phim lên sóng, tôi cũng đọc bình luận của khán giả để rút kinh nghiệm cho lần sau làm tốt hơn".

Loạt vai công an phim hình sự

Hà Việt Dũng thoát khỏi hình tượng "sở khanh" màn ảnh Việt khi vào vai Đại úy Hải Triều ở dự án Bão ngầm (2022). Nhân vật được xây dựng là một trinh sát mạnh mẽ, dám trà trộn vào hang ổ của tội phạm từ những ngày đầu chuyên án, đóng vai trò quan trọng để tiêu diệt ông trùm Quách Đại Đức (NSƯT Tạ Minh Thảo đóng).

Trong một dịp trả lời phỏng vấn phóng viên Dân trí, Hà Việt Dũng nói, từ trước đến nay anh rất thích những dòng phim trinh thám hình sự, mê những phim hành động nên khi gặp được vai diễn Hải Triều, nam diễn viên vô cùng thích thú.

"Tôi không dám nhận vai diễn này sinh ra là để dành cho mình, nhưng Hải Triều là một nhân vật có nhiều đất diễn, một hình tượng tôi vô cùng thích và nhiều người cũng thích.

Một người đạo mạo, có chính kiến, hết lòng hy sinh vì đại cuộc và dám đương đầu với khó khăn, với mọi thế lực thù địch từ bên trong cho tới bên ngoài hang ổ tội phạm. Tuy vất vả đấy, nhưng tôi nghĩ mình đã hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất có thể, được khán giả đón nhận và không để lại ý kiến nhiều" Hà Việt Dũng bộc bạch.

Hà Việt Dũng cho biết, ngoài đời anh ít nói, hiền lành nhưng cũng có chút ngang tàng, bất cần như Đại úy Hải Triều. Anh vui khi được công chúng đón nhận ở hình tượng mới, không còn đóng đinh ở những dạng vai đểu cáng.

Hà Việt Dũng diện quân phục công an trong "Bão ngầm" (Ảnh: Nhà sản xuất).

Hà Việt Dũng trong phim "Độc đạo" (Ảnh: VFC).

Sau 2 năm từ Bão ngầm, Hà Việt Dũng trở lại với vai công an Long trong Độc đạo, lên sóng đầu tháng 9. Khi được hỏi có sợ "cái bóng'' của Hải Triều, nam diễn viên cho biết, không e ngại bởi mỗi nhân vật có một câu chuyện, số phận khác nhau.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hà Việt Dũng nói hóa thân vào vai chính diện, nhất là hình tượng công an thách thức anh nhiều hơn khi phải đảm bảo chuẩn tác phong của người trong nghề.

Quá trình thực hiện Độc đạo, Hà Việt Dũng cùng đoàn phim gặp khó khăn bởi thời tiết không thuận lợi, nhiều lần phải dời lịch quay. Tuy nhiên, ở những phân cảnh trên Mai Châu, do bối cảnh gần nhà, diễn viên có thể thường xuyên về với gia đình.

Chia sẻ về vai diễn ấn tượng nhất sau hơn 10 năm làm nghề, nam diễn viên từng bày tỏ: "Tôi vẫn chưa tìm được vai diễn thực sự tâm đắc nhất. Tuy thời điểm quay phim tôi đã làm hết khả năng có thể nhưng khi nhìn lại thì vẫn cảm thấy chưa hài lòng.

Vai diễn nào cũng là vai diễn khó. Mỗi vai là một trải nghiệm, một số phận, một câu chuyện khác nhau. Quan trọng nhất sau mỗi vai diễn là mình biết rút ra bài học để hoàn thiện diễn xuất".