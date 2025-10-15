Đời thực gợi cảm, xinh đẹp của Quỳnh Châu "Cách em 1 milimet"

Quỳnh Châu (SN 1998) tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, hiện là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng giành Giải nhất cuộc thi King and Queen 2018 của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và Huy chương bạc Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021.

Trước khi được chú ý với vai Tú trong Cách em 1 milimet, Quỳnh Châu từng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình như: Lối về miền hoa, Biệt dược đen, Người một nhà, Những chặng đường bụi bặm…

Với gương mặt sáng, nụ cười duyên và vóc dáng nhỏ nhắn, Quỳnh Châu nhanh chóng tạo được thiện cảm với khán giả.

Nhân vật Tú của Quỳnh Châu trong phim là cô gái hiền lành, nhân hậu nhưng đầy nội tâm. Sau khi gia đình Bách (Huỳnh Anh) rời làng Mây, Tú sống lặng lẽ trong nỗi nhớ người bạn thân thuở nhỏ, người mà cô vẫn dành trọn tình cảm.

Bách mất trí nhớ và quên đi quá khứ, nhưng Tú vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nuôi hy vọng một ngày anh sẽ nhận ra mình.

Với lối diễn tiết chế và ánh mắt chan chứa cảm xúc, Quỳnh Châu thể hiện trọn vẹn sự thủy chung, bao dung của nhân vật, chạm đến trái tim người xem.

Trong phim Cách em 1 milimet, Quỳnh Châu lựa chọn phong cách thời trang giản dị, trẻ trung và thanh lịch. Cô để tóc bob thẳng gọn gàng, trang điểm nhẹ, tôn lên nét trong trẻo và gần gũi.

Trong ảnh, nữ diễn viên diện áo sơ mi xanh nhạt phối cùng quần jeans tối màu và túi vải trắng khoác vai, mang lại vẻ tự nhiên, năng động nhưng vẫn nền nã. Hình ảnh này hòa hợp với nhân vật Tú - cô gái hiền lành, chân thành, mộc mạc nhưng ấm áp và tràn đầy sức sống.

Trái ngược với hình ảnh giản dị trên màn ảnh, ngoài đời, Quỳnh Châu lại sở hữu phong cách thời trang hiện đại và gợi cảm. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường chia sẻ những bộ ảnh khoe khéo vóc dáng cân đối, làn da trắng mịn và vòng eo thon gọn.

Cô cũng không ngại thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau - khi dịu dàng, nữ tính, lúc lại cá tính, quyến rũ. Mỗi lần đăng tải hình ảnh mới, Quỳnh Châu đều nhận được nhiều lời khen và lượt tương tác lớn từ người hâm mộ.

Với bộ váy liền dáng quây (trái), Quỳnh Châu khoe khéo bờ vai trần và làn da trắng mịn. Thiết kế ôm nhẹ phần thân trên, buông rủ mềm mại theo đường cong cơ thể, giúp tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn nhưng gợi cảm.

Gam xanh mang lại cảm giác tươi mát, hiện đại, trong khi đôi môi đỏ trở thành điểm nhấn nổi bật, làm tôn làn da sáng và vẻ cuốn hút tự nhiên của nữ diễn viên. Trong khi đó váy hoa 2 dây nhẹ nhàng khoe vẻ đẹp nữ tính và dịu dàng.

Quỳnh Châu cũng ưa chuộng phong cách năng động pha chút quyến rũ. Nữ diễn viên thường lựa chọn những thiết kế croptop, áo hai dây, váy ôm hoặc đầm trễ vai, vừa tôn dáng, vừa thể hiện sự tự tin và hiện đại.

Cô phối áo croptop trắng cùng quần jeans cạp cao, tạo tổng thể hài hòa, giúp vóc dáng thêm cao và thanh thoát, đồng thời toát lên vẻ trẻ trung, phóng khoáng.

Sở hữu vóc dáng cân đối và chiều cao vừa phải, Quỳnh Châu luôn khéo léo tôn lên ưu điểm của mình qua những set đồ tối giản mà vẫn thời thượng.

Trong ảnh, cô gây ấn tượng với chiếc váy đen ôm sát, điểm nhấn hở eo tinh tế giúp tôn đường cong, làn da mịn và bờ vai thon gọn. Lối trang điểm tông Tây với mắt khói nhẹ, môi nude kết hợp mái tóc uốn gợn sóng mang đến vẻ quyến rũ, hiện đại.

Tổng thể tạo nên hình ảnh một Quỳnh Châu trưởng thành, tự tin, gợi cảm nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, tinh tế vốn có.

Quỳnh Châu tự tin khoe hình thể săn chắc với những thiết kế đồ bơi hiện đại.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Quỳnh Châu từng cho biết cô luôn trân trọng mọi cơ hội đến với mình và mong muốn được thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau. Với Quỳnh Châu, việc vai chính hay phụ không quan trọng bằng việc hoàn thành tốt vai diễn được giao.

“Dù đóng chính diện hay phản diện, tôi nghĩ mỗi nhân vật đều phải có chất riêng. Điều quan trọng là người nghệ sĩ phải “thổi hồn” vào vai diễn của mình để tạo nên sự khác biệt”, Quỳnh Châu tâm sự.

Nói về mẫu bạn trai lý tưởng, Quỳnh Châu chia sẻ: “Tôi thích một người chung thủy và có chí. Chỉ cần 2 điều đó thôi. Một người chung thủy trong tình yêu chắc chắn là người tử tế, có trái tim chân thành và lương thiện. Một người như thế không thể không yêu thương gia đình và những người xung quanh”.

Bên cạnh công việc diễn viên, Quỳnh Châu còn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Với ngoại hình xinh đẹp, thần thái tự tin và gu thời trang ngày càng ấn tượng, Quỳnh Châu được kỳ vọng sẽ là gương mặt sáng của thế hệ diễn viên trẻ màn ảnh Việt.

Ảnh: Facebook nhân vật