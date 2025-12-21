Land Cruiser bán chạy gấp đôi Kia Morning dù giá đắt gấp 10 lần

Thị hiếu của khách Việt thay đổi liên tục, khiến nhiều sản phẩm từng “gây bão” nhưng sau một thời gian trở nên nhạt nhòa. Một ví dụ là Ford Explorer, từng “đội” giá tới 200 triệu năm 2022, nhưng dần được đưa về đúng giá, rồi lại được giảm giá 200 triệu, để rồi bị tạm ngừng kinh doanh vào tháng 7.

Ở chiều ngược lại, hiếm có sản phẩm nào giữ được sức hút bền bỉ như Toyota Land Cruiser. Mẫu xe có giá bán hơn 4 tỷ đồng, con số không dành cho phần đông khách hàng và vẫn “hot” sau 4 năm liên tiếp, tính từ lúc dòng xe này được nâng cấp lên thế hệ mới (LC300).

Toyota Land Cruiser tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản (Ảnh: Long Tran Ngoc).

Liên tục gặp tình trạng “đội” giá vẫn hút khách

Kể từ khi ra mắt Việt Nam vào năm 2021, tình trạng “đội” giá của Toyota Land Cruiser chưa bao giờ chấm dứt. Không phải showroom nào cũng yêu cầu khách chi thêm một khoản tiền để nhận xe sớm, một số cơ sở vẫn bán đúng giá nhưng yêu cầu người dùng ký hợp đồng đặt cọc, chờ xe từ nửa năm đến một năm.

Tùy thời điểm, Toyota Land Cruiser có mức “đội” giá khác nhau. Lúc mới ra mắt vào năm 2021, mẫu SUV cỡ lớn ngay lập tức bị bán kênh 500 triệu đồng, sau đó liên tục leo thang và đỉnh điểm lên tới 1,5 tỷ đồng năm 2022. Riêng khoản tiền chênh ấy đã có thể mua mới một chiếc SUV hạng D như Ford Everest (từ 1,099 tỷ đồng).

Đầu năm 2025 theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, Toyota Land Cruiser vẫn “đội” giá khoảng 600-700 triệu đồng tại một số đại lý. Sau khi được nâng cấp nhỏ vào tháng 3 và có giá bán mới tăng 294 triệu lên mức 4,58 tỷ đồng, mức kênh giá của Land Cruiser điều chỉnh xuống 500 triệu đồng.

Một số nâng cấp chính của Toyota Land Cruiser vào tháng 3 gồm: cửa trước/sau bổ sung đèn chỉ dẫn, cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần 12,3 inch, hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense 3.0 (trước là 2.0) (Ảnh: Long Tran Ngoc).

Dù “đội” giá tới hàng trăm triệu đồng, song Toyota Land Cruiser vẫn có sức hút lớn với khách Việt. Mẫu xe này hiếm khi xuất hiện trên danh sách 10 sản phẩm có doanh số thấp nhất thị trường, thậm chí sức tiêu thụ gấp đôi một mẫu xe đô thị giá 400 triệu đồng như Kia Morning.

Theo đó, lũy kế doanh số 11 tháng năm 2025 của Toyota Land Cruiser đạt 554 chiếc, nhiều hơn 23 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Kia Morning chỉ tiêu thụ được 263 xe sau 11 tháng đầu năm, giảm 64,1% so với cùng kỳ.

Tất nhiên rằng trong bối cảnh nhóm xe điện giá rẻ “bùng nổ” tại Việt Nam, sức hút của các mẫu xe đô thị hạng A đặc biệt là Kia Morning chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhưng con số và so sánh trên vẫn cho thấy sức hút của Toyota Land Cruiser.

Xe đã qua sử dụng có giá sang nhượng đắt hơn xe mới

Xe mới “đội giá” khiến xe cũ đắt đỏ không kém. Một showroom ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội đang chào bán một chiếc Land Cruiser đời 2021, đi khoảng 70.000m với mức giá sang nhượng 4,449 tỷ đồng. Trong khi đó ở năm 2021, Land Cruiser có giá niêm yết là 4,06 tỷ đồng, đi kèm mâm hợp kim 18 inch.

Thậm chí, một cơ sở khác tại Hà Nội đang chào bán một chiếc Toyota Land Cruiser đời 2024, đi khoảng 30.000km với mức giá 5,5 tỷ đồng, đắt hơn gần 1 tỷ đồng so với giá niêm yết lúc mua mới. Sau khi cộng hết các chi phí đăng ký, người dùng lăn bánh Land Cruiser lần đầu cần chi trả tổng cộng 5,06 tỷ đồng, chưa tính khoản kênh giá.

Phải đến năm 2023, Toyota Land Cruiser tại Việt Nam mới được nâng cấp từ bộ mâm 18 inch như hình trên lên loại mâm 20 inch (Ảnh: Luân Phạm).

Giới chuyên gia nhận định, những đại lý xe cũ trên “thét” giá Land Cruiser đã qua sử dụng cao như vậy là do xe mới không sẵn hàng, nhiều trường hợp khách sẵn sàng chi thêm 500 triệu vẫn phải chờ vài tháng để nhận xe. Nếu muốn có xe sử dụng luôn, người dùng phải chấp nhận mua xe cũ.

Tình trạng này không chỉ diễn ra tại Việt Nam mà còn xuất hiện tại nhiều quốc gia khác, do Toyota Land Cruiser (LC300) chỉ được sản xuất tại Nhật Bản. Nhà máy lắp ráp tại xứ sở hoa anh đào thường xuyên quá tải và từng có giai đoạn phải ngừng nhận đặt hàng mẫu xe này.