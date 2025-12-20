MC Thùy Linh "nụ cười đẹp nhất VTV” sinh con đầu lòng ở tuổi U40

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên Đức Hiếu (thường gọi là Hiếu Su) - chồng kém 5 tuổi của MC Thùy Linh - không giấu nổi sự xúc động cho biết, bé gái chào đời vào lúc 6h36 ngày 20/12, tên gọi ở nhà là Lisu, nặng 3,1kg.

Đây chính là "trái ngọt" sau 6 năm gắn bó và 4 năm kiên trì mong mỏi đón thành viên mới của cặp đôi.

MC Thùy Linh và chồng - diễn viên Đức Hiếu - hạnh phúc đón chào thành viên mới (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trước khi sinh con, MC Thùy Linh đã chia sẻ loạt ảnh bầu bí hạnh phúc bên chồng ở tuần thai thứ 35.

Nữ MC hài hước cho biết đây là lần hiếm hoi cô “dám hở hang khoe bụng bầu”, vì chơi trò “oẳn tù tì thua kèo chồng nên đành chiều theo mong muốn của bạn ấy".

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và bạn bè trong giới như MC Mỹ Vân, Mỹ Lan, diễn viên Anh Đào, Phạm Anh Tuấn, ca sĩ Ngọc Khuê…

Nhiều người nhận xét dù bụng bầu đã lớn, Thùy Linh vẫn giữ được vẻ rạng rỡ, dịu dàng cùng nụ cười quen thuộc.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí trước đó, Đức Hiếu từng trải lòng về hành trình có con đầy thử thách của hai vợ chồng. Anh cho biết, suốt khoảng 5 năm, cả hai đã trải qua không ít áp lực, chờ đợi và cả những lần hụt hẫng.

“Trong quãng thời gian đó, chúng tôi yêu thương nhau rất nhiều. Những lúc công việc bận rộn, tôi cố gắng bù đắp nhiều hơn để giữ sự gắn kết và thấu hiểu với vợ”, nam diễn viên chia sẻ.

Nói về quãng thời gian vợ mang thai, Đức Hiếu cho rằng, người phụ nữ khi bước vào thai kỳ thường mang theo nhiều mệt mỏi và lo lắng riêng. Theo anh, điều quan trọng nhất của người chồng lúc này là trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc.

“Vợ có bầu là phải cực kỳ yêu chiều. Có lúc cô ấy mệt mỏi, cáu bẳn vì nghén, vì không ăn uống được, thì mình cần bao dung và yêu thương nhiều hơn. Đó là điều nên làm”, anh bộc bạch.

Nữ MC khoe bụng bầu cùng nhan sắc rạng rỡ trước khi sinh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Về phía Thùy Linh, nữ MC cho biết cô từng chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc “được quyền vòi vĩnh” trong thai kỳ, nhưng thực tế lại khá khác so với những gì nghe kể.

Cô nói vui: “Trong suốt thời gian bầu bí, tôi không hề thèm ăn thứ gì lạ cả. Sau giai đoạn nghén thì ăn uống dễ hơn, nhưng cũng không đến mức phải đòi hỏi. Chắc hai mẹ con thương bố nên "tha" cho bố”.

Từ khi bà xã mang thai, nhất là những tháng cuối, Đức Hiếu cho biết anh chủ động lên mạng tìm hiểu kỹ càng mọi thứ liên quan đến việc chăm sóc trẻ sơ sinh, từ các vật dụng cần thiết như máy đun nước, máy hâm sữa, tiệt trùng đến cách bế, thay bỉm cho em bé.