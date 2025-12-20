Đối tượng bị truy nã từ Thái Lan về nước đầu thú

Ngày 20/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, sáng cùng ngày, Phan Đình Cảnh (SN 1994, trú tại xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa) từ Thái Lan về nước và đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú.

Cảnh là đối tượng sau khi phạm tội đã bỏ trốn sang Thái Lan và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Lặc (cũ), Thanh Hóa ra quyết định truy nã ngày 23/12/2024 về tội Đánh bạc.

Sau nhiều năm lẩn trốn, Phan Đình Cảnh đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra xin đầu thú (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tiếp nhận hồ sơ từ cơ quan điều tra công an cấp huyện (cũ), Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phân công cán bộ, điều tra viên triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an xã Minh Sơn để truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã vận động, thuyết phục đối tượng tự nguyện trở về nước đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Được sự vận động của lực lượng công an và người thân, Cảnh dần nhận thức được hành vi phạm tội của mình nên đã từ Thái Lan về nước đầu thú.