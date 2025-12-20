Trung tướng Nguyễn Bá Lực đắc cử Chủ tịch Liên đoàn võ thuật QĐND Việt Nam

Ngày 20/12, tại TPHCM, Đại hội Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030, đã diễn ra với sự góp mặt của 75 đại biểu.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành liên đoàn nhiệm kỳ III (2025-2030) và Ban Thường vụ liên đoàn nhiệm kỳ mới. Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, được bầu làm Chủ tịch liên đoàn.

Ban chấp hành liên đoàn khóa mới chụp hình cùng đại biểu dự đại hội (Ảnh: Lê Tiến).

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, cho biết, số lượng quân nhân trong toàn quân tham gia tập luyện võ thuật đã tăng lên rõ rệt thông qua các hoạt động của liên đoàn. Việc luyện tập võ thuật góp phần nâng cao thể lực, khả năng xử trí tình huống của quân nhân.

Sự tham gia tích cực của Liên đoàn Võ thuật QĐND Việt Nam cũng góp phần vào thành công một số sự kiện thể dục, thể thao quốc gia và quốc tế.

Trong nhiệm kỳ tới, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đề nghị liên đoàn cần phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm; trực tiếp tổ chức đào tạo, huấn luyện võ thuật cho các vận động viên tham gia thi đấu các giải trong nước, quốc tế...

Tại Đại hội, ban tổ chức đã trao bằng khen của Thủ tướng cho 2 tập thể, 9 cá nhân; bằng khen Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 1 tập thể và 5 cá nhân.