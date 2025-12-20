Tổng thống Zelensky: Ukraine đang chuẩn bị hạ tầng cho bầu cử

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Bồ Đào Nha Luís Montenegro ngày 20/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, việc tổ chức bầu cử tại Ukraine phụ thuộc vào 2 yếu tố: an ninh và khuôn khổ pháp lý.

Ông cũng nêu rõ, Nga không thể quyết định bầu cử ở Ukraine diễn ra khi nào và theo hình thức nào.

Ông nói thêm: “Dĩ nhiên, đã có một thông lệ vững chắc về việc bỏ phiếu ở nước ngoài. Trong bối cảnh hiện nay, quá trình này sẽ phức tạp hơn do số lượng lớn người Ukraine ở nước ngoài, nhưng đây là nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao”.

Ông cho biết, Bộ Ngoại giao Ukraine đã bắt đầu triển khai công việc này. “Họ đang làm việc với các đối tác của chúng tôi ở nước ngoài và chúng tôi cần thống nhất về cơ sở hạ tầng khả thi ở bên ngoài lãnh thổ Ukraine để việc bỏ phiếu được thuận tiện”, ông nói.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh: “Trong mọi trường hợp, tôi tin rằng khi bầu cử diễn ra, tức là khi tình hình an ninh cho phép, một số lượng lớn người Ukraine sẽ trở về Ukraine”.

Ông lưu ý thêm, điều thiết yếu là quân nhân phải có quyền bỏ phiếu, giống như bất kỳ công dân nào khác.

Ông Zelensky cũng nêu rõ, Ukraine không thể tổ chức bầu cử tại các vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát.

“Các đối tác Mỹ của chúng tôi đã nêu vấn đề bầu cử, điều đó có nghĩa là họ hiểu cách có thể giúp chúng tôi tổ chức các cuộc bầu cử an toàn: trước hết có thể là một lệnh ngừng bắn hoặc chấm dứt xung đột”, ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây kêu gọi ông Zelensky nên chấp nhận kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất và tiến hành bầu cử. Mỹ được cho là mới đề nghị Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống, chưa đề cập đến bầu cử quốc hội hay địa phương.

Đầu tháng này, Tổng thống Zelensky tuyên bố, Ukraine sẵn sàng tiến hành bầu cử, nhưng với 2 điều kiện gồm một lệnh ngừng bắn trong suốt thời gian bầu cử và được luật pháp cho phép. Ông kêu gọi Mỹ gây ảnh hưởng lên Nga để bảo đảm các điều kiện như vậy.