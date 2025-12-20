NSND Tiến Đạt ở căn nhà 70m2 trên phố cổ, bật mí về thú vui của "nhà giàu"

NSND Tiến Đạt sinh năm 1953 tại Hà Nội, là một trong những diễn viên quen thuộc của khán giả xem truyền hình.

Sở hữu ngoại hình bệ vệ, NSND Tiến Đạt thường đóng các vai lãnh đạo, người có quyền cao chức trọng nhưng tính tình nhỏ nhen, mưu mô xảo quyệt trong loạt phim: Chạy án, Tuổi thanh xuân 2, Đứng trước một công trình, Cô gái nhà người ta, Thương ngày nắng về...

Ở tuổi 72, NSND Tiến Đạt có cuộc sống viên mãn bên gia đình (Ảnh: Lạc Thành).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Tiến Đạt cho biết, trong sự nghiệp làm phim, ông đóng khoảng 70% là các vai phản diện, những nhân vật này thường có tâm lý phức tạp.

"Vai phản diện thành công phải xuất phát từ cách diễn, biết che giấu mặt thật, thể hiện sự tinh tế để khiến người xem vừa căm ghét mà vẫn bị cuốn hút. Khán giả đủ khả năng phân biệt giữa nghệ sĩ và nhân vật, điều đó giúp tôi thoải mái vào các vai ác đa dạng mà không bị đánh giá sai lệch", Tiến Đạt nói.

NSND Tiến Đạt cho biết, ông coi việc đóng các vai phản diện là một sự may mắn và thách thức lớn. Với ông, “không vai đểu nào giống vai nào”, bởi mỗi vai ác luôn có chiều sâu tâm lý riêng biệt, không thể chỉ đơn giản hóa thành xấu xí hay hung dữ.

Từ khi nghỉ hưu, NSND Tiến Đạt có đam mê mới là thú chơi âm thanh (Audio). Nhờ thú chơi này, ông được mở rộng tầm mắt để nghe nhiều thể loại nhạc khác nhau, từ những bản nhạc thời còn nhỏ, nhạc cách mạng, đến nhạc giao hưởng và nhạc lãng mạn.

Ông kể lại: "Hiện tại, tôi được bầu làm Chủ tịch của Hội Audio Hà Nội. Đây là một thú chơi tốn tiền, thú vui của "nhà giàu" nhưng tôi nghĩ quan trọng có sao thì mình chơi vậy, nếu đam mê thì dù là người nhiều tiền hay ít tiền cũng giống nhau.

Nhiều khi mê quá, chính vợ tôi cũng phải ghen với... những âm ly, âm thanh. Thú vui này mang lại cảm xúc thích thú tột độ nên nhiều khi tôi không dứt ra được".

Nam nghệ sĩ là gương mặt quen thuộc trên phim truyền hình (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngoài thú chơi âm thanh, nam nghệ sĩ cũng rất thích đi xe đạp. Hàng ngày ông thường đạp xe đua khoảng 20-25km quanh khu phố Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương. Sau đó đi cà phê với các bạn, trò chuyện về sở thích chung.

"Niềm vui của tôi cũng đơn giản lắm, những lúc rảnh rỗi tôi thường lên mạng xem tin tức, xem YouTube, đặc biệt là xem những chương trình liên quan đến nghệ thuật để tham khảo. Tôi có tài khoản Facebook nhưng không đăng gì trên mạng xã hội. Cuộc sống hưu trí cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng và tự tại", ông chia sẻ thêm.

Vợ chồng nghệ sĩ Tiến Đạt đang ở cùng con trai, con dâu và 2 cháu nội trong căn nhà 5 tầng tại Ngõ Trạm, Hà Nội.

Nam nghệ sĩ nói rằng, dù là "tam đại đồng đường", nhưng gia đình ông mỗi nhà ở riêng một tầng (sàn khoảng 60-70m2), nên nhiều khi cả tuần cũng không nhìn thấy nhau.

Ông tiết lộ: "Dù sống chung nhưng tôi không bao giờ tham gia vào chuyện của vợ chồng con, chỉ đưa ra những góp ý mang tính chất gợi ý và có lẽ vì thế mà gia đình mới sống hòa thuận, bền vững.

Hiện, con trai tôi là Phó Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á (Bộ Ngoại giao), con dâu tôi là Phó Vụ trưởng Vụ Xã hội, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Các con nói rất thích sống chung với bố mẹ, không có ý định ra ngoài sống riêng".

Theo Tiến Đạt, nghệ thuật là đam mê nhưng nghề nuôi sống ông chính là nghề may của gia đình.

Ông nội Tiến Đạt từng mở một tiệm may rất nổi tiếng, sau đó truyền nghề cho bố ông (nghệ nhân Tiến Thành), phát triển thành một thương hiệu có tiếng ở Hà Thành.

Thời còn trẻ, vợ chồng Tiến Đạt đều theo nghệ thuật nên chưa bắt tay vào nghề may. Có thời điểm, kinh tế khó khăn khiến bà xã Tiến Đạt phải bán dép ở Hàng Dầu.

Sau đó, ông đã quyết định học thêm nghề may comple từ bố. "Chính nghề may lại có thu nhập tốt hơn để tôi sống được với đam mê làm diễn viên. Năm 1995, bố tôi dặn: "Con phải chịu khó học nghề này, chứ nghề diễn mà "giữa đường đứt gánh" thì sống vào đâu?". Tôi nghe lời bố nên chăm chỉ học nghề hơn.

Nghề may giúp tôi luôn chỉn chu, chi tiết và chính xác trong từng công việc. Còn nghệ thuật là "làm hương" cho đời. Hai nghề đó kết hợp với nhau, tưởng là mâu thuẫn nhưng thực ra rất chuẩn", ông tâm sự.

NSND Tiến Đạt có thú chơi nhạc và thích đạp xe (Ảnh: Chụp màn hình).

Ở tuổi 72, nam nghệ sĩ đang có cuộc sống bình yên bên gia đình. Ông nói rằng, mình đã có tuổi, con trai đang công tác ổn định ở một đơn vị nên việc truyền nghề may là rất khó.

"Có lẽ, tôi đợi xem các cháu nội có thích nghề này không thì sẽ chỉ bảo, truyền nghề. Hiện tại, tôi chỉ có một mục tiêu: Phải khỏe để tận hưởng cuộc sống", ông bộc bạch.