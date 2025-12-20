Quốc Thiên cởi áo khoe thân hình 6 múi khiến khán giả reo hò

Quốc Thiên nhảy cực "sung", khoe thân hình 6 múi (Video: Mai Châm).

Trong đại nhạc hội kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ, Quốc Thiên xuất hiện với phong thái tự tin, nam tính. Nam ca sĩ lần lượt thể hiện Sợ yêu và Chờ người nơi ấy, hai bản hit quen thuộc gắn liền với hình ảnh giàu cảm xúc của anh.

Giọng hát dày, chắc, cách xử lý tinh tế giúp Quốc Thiên giữ trọn sự lắng nghe của khán giả giữa không khí sôi động của hàng chục nghìn khán giả Y concert.

Đáng nói là, trong màn trình diễn Quốc Thiên đã nhảy cực "sung" và quyết định đốt nóng sân khấu bằng màn cởi áo, khoe hình thể săn chắc 6 múi, thành quả của quá trình tập luyện nghiêm túc trong thời gian dài.

Quốc Thiên khoe thân hình 6 múi trên sân khấu "Y concert" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Hình ảnh nam ca sĩ vừa nam tính, vừa tự tin khiến khu vực khán giả phía trước sân khấu liên tục hò reo, cổ vũ.

Trong cộng đồng người hâm mộ, Quốc Thiên thường được gọi bằng nhiều biệt danh thân quen như: “Hoàng tử ballad”, “dì Lệ", “ông hoàng phòng gym”... Những cách gọi này phản ánh khá rõ hành trình của nam ca sĩ: Từ giọng hát trữ tình, giàu cảm xúc đến hình ảnh ngày càng chỉn chu, khỏe khoắn trên sân khấu.

Tại sân khấu Y concert, Quốc Thiên còn chứng minh sức bền và khả năng làm chủ sân khấu qua nhiều tiết mục có màu sắc khác nhau.

Điểm nhấn đặc biệt nhất trong phần trình diễn của Quốc Thiên là Hoa và váy, ca khúc mà anh cho biết chưa từng mang lên sân khấu trước đó.

Quốc Thiên trình diễn ca khúc mới "Hoa và váy" (Video: Mai Châm).

Việc nam ca sĩ lựa chọn một bài hát mới để giới thiệu tại đại nhạc hội cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và mong muốn làm mới hình ảnh, thay vì chỉ dựa vào các bản hit quen thuộc.

Không chỉ riêng Quốc Thiên, các tiết mục solo của nhiều nghệ sĩ khác cũng tạo nên bức tranh đa sắc cho đêm nhạc. Tự Long mang đến màu sắc truyền thống khi cất giọng hát dân ca, tạo nên khoảnh khắc lắng đọng giữa không gian hiện đại của đại nhạc hội.

Tiến Đạt khuấy động khán giả với ca khúc Bỏ bàn tay đó ra, giữ nguyên tinh thần phóng khoáng, gai góc quen thuộc.

Phan Đinh Tùng làm sống lại bản hit "Bởi vì anh yêu em" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ở nhóm nghệ sĩ trẻ, Kiên Ứng có màn trình diễn solo nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả trẻ. Trong khi đó, Neko Lê, Tăng Phúc và BB Trần kết hợp trong ca khúc Mượn tạm bờ vai, mang đến không khí gần gũi, giàu cảm xúc.

Với giọng hát nội lực, Dương Hoàng Yến ghi dấu ấn qua ca khúc Chưa quên người yêu cũ, trong khi Phan Đinh Tùng đưa khán giả trở về ký ức thanh xuân với Bởi vì anh yêu em. Ở sắc thái ma mị, Bùi Lan Hương thể hiện Không yêu em thì yêu ai, tạo điểm nhấn khác biệt về màu sắc âm nhạc.

Minh Tuyết gây chú ý khi trình diễn ca khúc "Đã không yêu thì thôi", một bản hit gắn liền với tên tuổi của cô (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Y concert là đại nhạc hội quy tụ hơn 50 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, bước ra từ các chương trình như Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Gia đình Haha hay Tân binh toàn năng.

Sự kiện được đầu tư mạnh về sân khấu, âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình diễn, với thời lượng kéo dài hơn 10 giờ liên tục trong một ngày duy nhất.